超逼真！台南校園防汛演練 小朋友穿雨衣搭橡皮艇撤離
因應汛期來臨，防疫期間仍不可忽略校園防災工作，台南市教育局今天在麻豆區北勢國小舉辦109年度校園颱洪災害防救示範演練觀摩會，易淹水學校共78校長（園長）或防災教育業務承辦人員與會觀摩，以提升防汛防災意識，開始部署校園防汛工作，活動當日並落實量體溫、酒精消毒及實名登記等校園防疫措施。
教育局表示，107年0823豪雨造成台南市多處地勢低窪校區嚴重淹水，今天演練為擴大教育宣導效益，配合麻豆區北勢國小在地災害潛勢，模擬演練豪雨導致校園淹水各項因應措施；也結合消防局第二大隊及麻豆區公所，就留校的師生進行物資救援及疏散撤離淹水校區等緊急應變措施，並強調水災過後校園環境消毒及復原重建工作，期能強化參演師生及觀摩人員遭遇風災或水災之應變處置能力。
演練過程逼真，學校先請教職員工將車輛移至高處，以便全力投入救災工作，第一時間先引導學生避難至高處，觀察雨勢有致災之虞，立即緊急宣布停課，隨即透過各式管道通知家長接回學生，並架設防水閘門及堆放沙包避免財損。
今天的觀摩演練，也邀請成功大學水工試驗所講師實施校園防汛講座，向觀摩人員提醒校園防汛整備相關注意事項，確保汛期災害發生時，各校均能完備各項災害整備工作，並落實緊急應變及災後復原，維護校園師生安全及有效降低可能災損。
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