嘉義市電動公車明試營運 黃敏惠：來嘉搭公車就是時尚

嘉義市低底盤電動公車明天起試營運，中山幹線共上路8輛公車，供民眾免費搭乘10天，還隨機放沈睡大白熊的公仔在其中2輛公車上，希望讓民眾搭乘時能感到驚喜，市長黃敏惠、國光客運副董事長王應傑等人今天主持啟用典禮，邀民眾來搭乘兼具環保、社福和城市美學的公車。

嘉義市電動公車共有中山幹線、忠孝新民幹線及光林我嘉線等路線，中山幹線6月1日正式上線，另2條路線預計年底上線，內裝由在地創作家莊信棠設計，畫滿可愛動物，連公車站牌也呈現動物搭公車的圖畫，不再貼滿廣告，黃敏惠昨天穿著國光客運制服，直呼「來嘉搭公車就是時尚」。

黃敏惠說，今年會將市區公車全部汰換為電動公車，打造全國第一100%電動公車的城市，預計每年可減少490公噸的碳排放量，提高市民生活品質，且全車低底盤設計，讓行動不便、長者或幼童，從前面走到後面都不需要爬階梯。

黃敏惠說，每一部車都有不一樣的圖案，還可發現大白熊陪你坐公車，都非常療癒，讓城市美學融入到生活中，公車不只是公車，也開啟明年台灣設計展在嘉義市的第一步，「坐一部公車，可感受到嘉義人的熱情和故事」。

王應傑說，黃敏惠可謂「台灣電動車之母」，電動公車的底盤、馬達與冷氣都是國光團隊的努力，但外觀內裝等都是黃市長團隊的用心，展現嘉義市的特色又時尚，希望可以起到示範作用。

市府交通處指出，中山幹線自6月1日起將取代市區1路，市區1路當日同步停駛，中山幹線包括主線（綠線）及支線（綠A線），共設24站，中

山幹線改行駛中山路，增設彰化銀行、中央噴水、市政府、行政執行署、嘉義高商、嘉義高中等站，尖峰時刻15到20分鐘就有一班。