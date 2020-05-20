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吃辣英粉、送苦瓜 兩種滋味慶祝小英總統就職

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部主委候選人陳世輝送小英苦瓜，慶祝她就職。圖／陳世輝提供
民進黨台南市黨部主委候選人陳世輝送小英苦瓜，慶祝她就職。圖／陳世輝提供

民進黨縣市黨部主委選舉24日舉行，台南市兩名候選人潘薪傳、陳世輝連日來動作頻頻，競爭激烈。今天是蔡英文總統就職日，潘新傳英粉以吃辣英粉方式慶祝，陳世輝則提前在昨天，送優質苦瓜祝福小英。

被列為市長派的潘新傳，今天在競選總部慶祝蔡英文總統、賴清德副總統就職典禮，有超過150位英粉聚集，並以英粉愛吃辣英粉的方式歡慶。

潘新傳感謝在場英粉在總統大選時期與他一起籌組超過600個小英後援會，成功結合政治力與社會力，讓台南的得票再次全國第一。他表示，若當選主委，會更積極地讓黨部成為政治力與社會力的交流平台，同時定期舉辦黨員聯誼，增進黨員情誼與向心力，打造最團結的黨部；並且加強關懷與照顧資深老黨員，讓黨部成為民主老兵最溫暖的家。

屬於正國會，被列立委陳亭妃人馬的陳世輝說，520總統就職，時逢農民曆上的「小滿」節氣，因此向蔡英文獻上1箱在將軍鮮採的優質苦瓜，代表台南人的祝福。他表示，進入小滿之後，日照變長、氣溫提高，暑氣重、濕氣也高，苦瓜能補充維生素，還可以降體內暑氣，這個節氣「吃苦」就是吃補。

陳世輝說，來自台南將軍的苦瓜，質量好、果實大，是台灣農產品的驕傲；但需要更多的推廣，懇請蔡總統相挺農業、照顧農民並重視農產品行銷。

民進黨台南市黨部主委候選人潘新傳和英粉以吃辣英粉的方式，慶祝小英總統就職。圖／潘新傳提供
民進黨台南市黨部主委候選人潘新傳和英粉以吃辣英粉的方式，慶祝小英總統就職。圖／潘新傳提供

蔡英文 農民

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