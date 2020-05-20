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520特別的日子完成結婚登記 嘉義縣共40對新人
今天是2020年5月20日，諧音「愛你愛你我愛你」特別的日子，在這個甜蜜度飆升的日子，嘉義縣共有40對人新人，分別到4個戶政事務所辦理結婚登記，戶政所規畫拍照打卡，還有送結婚對杯，讓新人們感受甜蜜難忘。
縣府民政處說，結婚登記的新人共有40對，相較於平常每天8對結婚的對數，凸顯520這天對新人吸引力，結婚是人生大事，各戶政事務所近來，利用辦公室內空間，布置成結婚專區提供新人拍照打卡。
其中背景主題有布袋高跟鞋教堂是熱門觀光打卡景點、另有喜氣洋洋張燈結綵佈景、浪漫花海永結同心畫面等；看見每對新人甜蜜歡喜在此拍照，為結婚新人留下美好永恆影像，新人接受戶政人員滿滿祝福，戶政人員分享喜氣。
竹崎戶政事務所舉辦「2020結婚拍照打卡活動」，使用戶所結婚拍照看板拍照並打卡者，贈送活動對杯１組。民雄戶政事務所贈送「520」完成登記結婚的新人，「囍」字馬克對杯１組；水上及朴子戶政事務所都設置結婚拍照專區，提供新人登記時拍照紀念。
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