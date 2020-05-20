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為中高齡失業者找到事業第二春 嘉縣社會局焙茶班結業

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
焙茶班學員阿娟（右）經嘉義縣社會局職能培訓360小時課程，從社會局長蕭英成（左）手中取得結業證書。圖／嘉義縣政府提供
焙茶班學員阿娟（右）經嘉義縣社會局職能培訓360小時課程，從社會局長蕭英成（左）手中取得結業證書。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣社會局今天於梅山鄉嘉義縣身心障礙者聯合會舉行「焙茶實務訓練暨茶葉創意飲食技藝班」成果展，30名中高齡失業者經360小時學習識茶、製茶到製作茶葉創意料理，並在社會局媒合下找到工作，開啟事業第二春。

學員阿娟因婚後照顧小孩中斷工作，如今小孩都已長大，雖想回歸職場，但求職之路不順，得知嘉義縣身心障礙者聯合會推出的失業者職前訓練班可兼具實務與在地產業需求，決定踏入這個對她來說非常陌生的產業，經360小時扎實訓練，順利取得茶葉銷售及泡茶師工作。

嘉義縣社會局長蕭英成說，課程從認識茶品種到上山實作，並針對高山茶特性入味茶飲及茶點心，製作出一道道多樣化產品，未來不僅可從事高山茶相關技術工作，也可從事飲料調製及創作烘焙點心，社會局未來將結合周邊商品與通路，擴大市場商機，藉由職訓技能提升中高齡失業勞工收入。

蕭英成、勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、梅山鄉長林俊謀等人到場為學員頒發結業證書、加油打氣，蕭英成表示，縣長翁章梁重視中高齡失業勞工職訓與二度就業問題，農委會日前選擇梅山鄉設立茶改場嘉義分場，因此社會局選擇於阿里山高山茶最大宗產地梅山鄉舉辦焙茶訓練。

社會局表示，除了焙茶班，今年也推出紋繡美睫美甲與整體造型師訓練班、嘉義傳統美食料理技藝班（特定對象）、展場視覺設計及佈置行銷班、飯店旅館及民宿管理人員證照班等，歡迎有興趣、有就業意願的民眾報名參加，詳情可上 https://www.taiwanjobs.gov.tw/home/new_index.aspx 搜尋。

嘉義縣社會局舉辦的「焙茶實務訓練暨茶葉創意飲食技藝班」為中高齡失業者找到事業第二春。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局舉辦的「焙茶實務訓練暨茶葉創意飲食技藝班」為中高齡失業者找到事業第二春。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局長蕭英成（左一）、勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟（右二）、梅山鄉長林俊謀（右一）今天至焙茶班成果展為學員打氣。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局長蕭英成（左一）、勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟（右二）、梅山鄉長林俊謀（右一）今天至焙茶班成果展為學員打氣。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 失業

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