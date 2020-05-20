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德國學生看到台灣最美風景 「要介紹德人來台灣」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成功大學今年2月接受5名從德國達姆施塔特工業大學的交換學生。圖／成大提供
成功大學今年2月接受5名從德國達姆施塔特工業大學的交換學生。圖／成大提供

成功大學今年2月接受5名從德國達姆施塔特工業大學的交換學生，原本要去他國交換，因為疫情改到台灣，也讓這些意外來台的德國學生，見識到台灣人情溫暖與防疫成功的情景。

成大表示，達姆工大在2月疫情爆發時，即向成大傳達希望將5名赴外的交換生轉送到安全的成大就讀，雙方從協調到訂機票等各種手續完備，前後只花費短短兩星期，危急時刻，凸顯兩校長遠情誼與信任。

從達姆工大來成大機械系交換的Marc Henneberger，回想第一次在台灣領口罩的情形，當時他到藥局，因為不知道需持相關證件才能購買，失落的正準備離開時，身旁熱心的民眾請他等一等，大家開始合力替Henneberger想辦法，有人上網搜尋外國人領口罩的步驟，有人替他查詢居留證號碼，有人詢問他是否有零錢可以購買，在眾人熱心的幫助下，Henneberger最終順利買到口罩。

談起這段故事，Henneberger讚嘆台灣人的熱心，願意犧牲寶貴的時間幫助萍水相逢的陌生人，讓他感受到這片土地實實在在的人情味，備感溫暖。

交換生Caleb Mehari對台灣民眾強烈防疫警覺心格外有感，前一陣子去台北信義區的象山遊玩，旅途中請一旁的民眾協助拍照，對方起先一口答應，但在接過Mehari的手機後，突然想起要保持「社交距離」，大退一步外，也進一步詢問Mehari是哪一國人、何時來台、是否需要居家檢疫等。

Mehari說，當時費心解釋自己是在管制出入境以前就來台灣，身體並無不適等對方的提問，最後雖然拍到照片，但當時內心有點受傷。不過，事後回想那位民眾並無惡意，只是多了一點小心與謹慎。

Jens Grunwald，現在成大資工系交換，他很感謝成大願意接納臨時改變交換學校的他，更讚許台灣有許多值得探索的美景，與台灣人的友善。他強調，以後一定推薦朋友到成大就讀或交換。

成大機械系交換生Elvira Khamenok對於台灣遠見的防疫態度持正向看法。第一時間採取的「激烈」防疫措施，大部分人覺得小題大作，但時間證明，台灣的判斷是正確的，在眾多國家停班停課之際，台灣社會幾乎不受影響的正常運行，令她相當佩服。

成功大學今年2月接受5名從德國達姆施塔特工業大學的交換學生。圖／成大提供
成功大學今年2月接受5名從德國達姆施塔特工業大學的交換學生。圖／成大提供

成大 台灣人 口罩

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