快訊

好消息！許銘春鬆口：勞保年金改革版本將提高撥補額度

美國佛州又有戰機墜毀 5天內第二起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020520結婚 嘉義市登記結婚超出往年數倍

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市東、西區戶政事務所湧入許多民眾來登記結婚。圖／嘉義市府提供
嘉義市東、西區戶政事務所湧入許多民眾來登記結婚。圖／嘉義市府提供

2020年5月20日諧音「愛你愛你，我愛你」，成為今年最熱門、別具意義的結婚登記日，嘉義市府統計，今天已有74對新人來戶政事務所登記結婚，比去年31對、前年14對，都超出數倍，戶政事務所也布置得喜氣洋洋，供新人拍照，讓現場增添感動與溫馨。

在東區戶政事務所登記結婚的蔡姓夫妻，兩人自高中學生時代就認識，攜手走過10年的青春歲月，去年蔡男就已經求婚，但因為2020年只有1次，所以選在今年的520登記結婚，留下愛的見證。

在西區戶政事務所登記結婚的張姓夫妻，雙方都設籍在嘉義市，在5月認識，今年剛好滿6年，選在今天別具意義的日子登記結婚，再另選他日宴客親友，分享快樂。

市長黃敏惠表示，在充滿幸福意義的日子裡，祝福有情人終成眷屬，期望新的一代都能共同經營美滿的婚姻生活，攜手創造快樂幸福的未來。

民政處表示，考量今年5月20日為平常上班日，嘉義市東、西區戶政事務所，以市民服務導向的需求思維，今天結婚登記開放至晚上7點，便利平常日也要上班的新人，在下班後也能輕鬆完成人生中最重要的大事。

民政處說，只要一方設籍嘉義市，即可獲得黃敏惠「祝福卡」、九華山地藏庵贈送象徵雙雙對對萬年富貴的「雙囍對杯」及城隍廟贈送象徵早生貴子的「金鏟子」；非設籍本市的新人，也有黃敏惠「祝福卡」及「精緻禮物」1份。

嘉義市府戶政事務所布置結婚禮堂，讓現場喜氣洋洋。圖／嘉義市府提供
嘉義市府戶政事務所布置結婚禮堂，讓現場喜氣洋洋。圖／嘉義市府提供

結婚 嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

完整軟硬體及管理能力…嘉市國光電巴 黃志芳：具外銷實力

嘉市博物館日 媽祖婆許世賢開場

創業8個月沒薪水！8年級女孩「老人送餐平台」真辛苦

錯過再等200年 日環食6月21日登場 嘉市有最好觀賞景點

相關新聞

2020520結婚 嘉義市登記結婚超出往年數倍

2020年5月20日諧音「愛你愛你，我愛你」，成為今年最熱門、別具意義的結婚登記日，嘉義市府統計，今天已有74對新人來戶...

台南鎮海國小常淹水 校長：「好佳哉」

台南市安南區鎮海國小過去常淹水，現在校旁有了抽水機、蓄洪池，淹水機率大減。不過，只要假日或晚上下大雨，就必須趕快開起抽水...

認識1984個日子 520「我愛妳」麻豆派出所上演浪漫求婚　

520「我愛妳」特別的日子，台南市麻豆警分局麻豆派出所今天上演求婚記，警員邱猷嘉向女友陳文瑄求婚成功，他籌畫近一個月，其...

汛期逼近 立委賴惠員勘青葉橋籲速清淤

汛期逼近，立法委員賴惠員與水利署第五河川局、台南市政府水利局、台南市議員沈家鳳等人，今會勘白河、東山交界青葉橋河段淤積情...

竹崎高中增4名軍校飛行生 校長郭春松勉勵

嘉義縣竹崎高中日前透過學校推薦及個人申請，已有3名學生錄取空軍官校飛行生、1名錄取陸軍官校飛行生，再創軍校錄取佳績，竹崎...

樹倒壓死女騎士 台南全面檢視路樹

台南市北區延平國中路旁菩提樹昨晚倒下壓死騎士，教育局今天前往會勘，發現根系有腐朽將送檢，了解原因，為防範類似事件發生，教...

雲林雨勢稍緩積水退 農民把握時間採收葉菜

雲林縣各地自19日凌晨開始降下間歇性大雨，晚間沿海地區台西及麥寮都出現積水狀況，根據中央氣象局資料顯示，台西水試所雨量更...

中興大學新化林場首批「桃花心木蜜」上市 帶獨特風味

中興大學新化林場有150公頃桃花心木造林地，首度與嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社合作，進行採收桃花心木蜜試驗，引進放置...

2020520 雲林縣40對佳侶許下甜蜜約定

2020520象徵「愛你愛你我愛你」，有不少情侶選擇在今天登記結婚，雲林縣民政處統計，截至今天上午11點止已有40對佳侶...

影／總統就職 農民團體520個「總統牌」素便當送弱勢

適逢520正副總統就職，台灣農權總會選用來自蔡英文、陳水扁、李登輝3位總統故鄉的農特產洋蔥、菱角、筊白筍製成520個限量...

防疫另類學校外交 海東國小跨國奪金獎金捐國外弱勢生

台南市安南區海東國小參加美國GSBI非營利教育基金會主辦的GVC全球虛擬教室跨國專題合作競賽，再度拿下金牌，15年來共獲...

賣魚教學網路影片3天破萬人 嘉義區漁會創意行銷新手法

嘉義區漁會創新作法，拍攝教學短片「吳博仔教東教西」，教導如何選好魚吃好魚，影片中的「吳博仔」就是推廣部主任吳純裕，首集介...

熱門新聞

國民黨美魔女議員 犀利質詢胸前洩春光

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

莫非定律發威？彰化縣恢復國一新生入學編班測驗

今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

台南今10處傳積水 水利局提醒當心明凌晨強降雨

桃園市第2座社宅「八德一號」要來了 租金4700元起跳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。