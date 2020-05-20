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2020520結婚 嘉義市登記結婚超出往年數倍
2020年5月20日諧音「愛你愛你，我愛你」，成為今年最熱門、別具意義的結婚登記日，嘉義市府統計，今天已有74對新人來戶政事務所登記結婚，比去年31對、前年14對，都超出數倍，戶政事務所也布置得喜氣洋洋，供新人拍照，讓現場增添感動與溫馨。
在東區戶政事務所登記結婚的蔡姓夫妻，兩人自高中學生時代就認識，攜手走過10年的青春歲月，去年蔡男就已經求婚，但因為2020年只有1次，所以選在今年的520登記結婚，留下愛的見證。
在西區戶政事務所登記結婚的張姓夫妻，雙方都設籍在嘉義市，在5月認識，今年剛好滿6年，選在今天別具意義的日子登記結婚，再另選他日宴客親友，分享快樂。
市長黃敏惠表示，在充滿幸福意義的日子裡，祝福有情人終成眷屬，期望新的一代都能共同經營美滿的婚姻生活，攜手創造快樂幸福的未來。
民政處表示，考量今年5月20日為平常上班日，嘉義市東、西區戶政事務所，以市民服務導向的需求思維，今天結婚登記開放至晚上7點，便利平常日也要上班的新人，在下班後也能輕鬆完成人生中最重要的大事。
民政處說，只要一方設籍嘉義市，即可獲得黃敏惠「祝福卡」、九華山地藏庵贈送象徵雙雙對對萬年富貴的「雙囍對杯」及城隍廟贈送象徵早生貴子的「金鏟子」；非設籍本市的新人，也有黃敏惠「祝福卡」及「精緻禮物」1份。
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