脫離家暴陰影 受虐兒開啟斜槓人生

未滿20歲的阿維因父親酗酒而飽受家暴之苦，高中時離開父親，轉與媽媽、阿公同住。在虎尾就業中心協助下，他找到食品工廠的工作，還繼承布袋戲演出的家業，開啟斜槓人生。

阿維（化名）說，他出生不久父母就離異，父親因長年酗酒，讓他從小飽受家暴之苦，無法好好讀書；讀高中時，父親還曾到學校對他施暴，因此休學離開高雄，轉到雲林與母親、阿公同住。

阿維回到雲林後，他表示，沒有繼續讀書，開始投入家裡的祖傳布袋戲事業，卻面臨產業落沒的問題，他無法單靠布袋戲演出來維持生計，所幸於去年9月在虎尾就業中心協助下，他找到食品公司作業員的工作。

阿維說，布袋戲演出的收入不穩定，他一直想找一份固定的工作，但沒學歷更沒信心，四處踫壁。虎尾就業中心就業服務人員先改變他邋遢的外表，還教他面試技巧，終於讓他找到布袋戲之外的第二份工作。

他指出，從食品公司下班後，他還與鄰居在路邊擺攤賣小籠包，嚴格來說，他目前身兼三個工作。

虎尾就業中心主任張春美今天表示，阿維透過自身的努力，找到新工作，而且就業滿3個月，順利獲得勞動部補助新台幣3萬元就業獎勵金，很高興阿維能開啟他的斜槓人生。