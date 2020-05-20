台南鎮海國小常淹水 校長：「好佳哉」
台南市安南區鎮海國小過去常淹水，現在校旁有了抽水機、蓄洪池，淹水機率大減。不過，只要假日或晚上下大雨，就必須趕快開起抽水機因應；上個星期因剛清除蓄洪池淤泥，昨天突然的急降雨才未造成淹水，相當慶幸。
台南濱海地區部分學校因地勢地挖，每到大雨加上漲潮，就易淹水，近年來市府大力改善排水設施，淹水現象已改善，但還是有部分學校會淹水。昨天上午豪大雨就造成北門三慈國小淹水。
位於安南區大眾廟旁的鎮海國小，旁側就是竹筏港溪，因地勢低窪，只要下大雨，來不及排水，學校就會淹水；後來設置抽水機，只要大雨，就抽水入溪，改善淹水問題。
校長凃榮祥表示，校園旁靠近竹筏港溪有個長條狀水塘，扮演著蓄洪功能，當梅雨季前就必須先把水抽光，以便大雨來時發揮蓄洪功能，加上兩具抽水機，就能防止淹水。
不過，今年3月間，水塘嚴重淤積，經回報後，相關局處會勘，並趕在上星期完成清淤。昨天大雨來時，充分發揮蓄洪功能，加上抽水機的啟動，才沒淹水。
凃榮祥說，每進入梅雨及汛期，只要假日或晚上下大雨，就要趕快來學校開啟抽水機，也因為有家長幫忙，兩年多來都能平安度過。現在每當颱風來時，市府就派員到校，準備機動抽水機，以防停電時備用，也讓校園更安全。
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