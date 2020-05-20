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認識1984個日子 520「我愛妳」麻豆派出所上演浪漫求婚　

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆警分局麻豆派出所警員邱猷嘉（左）今天上演求婚記，向女友陳文瑄求婚成功。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局麻豆派出所警員邱猷嘉（左）今天上演求婚記，向女友陳文瑄求婚成功。記者吳淑玲／翻攝

520「我愛妳」特別的日子，台南市麻豆警分局麻豆派出所今天上演求婚記，警員邱猷嘉向女友陳文瑄求婚成功，他籌畫近一個月，其他同事為他守密及助攻，高喊「嫁給他」，女友嬌羞同意，兩人隨即到隔壁的麻豆戶政所完成登記，同事們紛紛獻上祝福，浪漫滿分。

邱猷嘉秘密策劃這場求婚已久，選定「520」向女友表達情意，今天上午8點下班後，邱猷嘉也以汽球布置派出所，還剪輯了和女友陳文瑄交往的影音在派出所牆面播放，準備婚戒和捧花向女友單膝跪地求婚。麻豆所所長林建男等同事組成加油團，邱猷嘉一度難以開口，同事們在旁為他加油打氣。

邱猷嘉哽咽向女友說，兩人相識到今天1984個日子，有歡笑和甜蜜的回憶，以前跟女友說何時要嫁給他、何時結婚？女友說他又沒向她求婚，因此策劃這場派出所內求婚給女友一個驚喜和特別紀念。陳文瑄也流下開心的眼淚嬌回答說「我願意」，邱猷嘉為她戴上婚戒，小倆口甜蜜蜜接受大家祝福。

25歲邱猷嘉和女友陳文瑄從高中就交往，選定今天上午下班後，兩人一起到麻豆戶政所辦理結婚登記，邱猷嘉以「車子停分局停車場較好停」為由，將女友騙進麻豆所，上演這場浪漫求婚的驚喜。邱猷嘉也邀請女友雙親從苗栗南下，女友和岳父岳母事前不知有求婚行動，都相當驚喜。

麻豆派出所所長林建男說，邱猷嘉和女友在台中從高中時代就認識，邱猷嘉考上警察特考，2年多前到麻豆所服務，從警工作認真負責。「在派出所內辦求婚，浪漫喜氣又溫馨」，很佩服年輕人的勇氣，新人永生忘懷，大家也沾添喜氣。

台南麻豆警分局麻豆派出所警員邱猷嘉（左）今天上演求婚記，向女友陳文瑄求婚成功，全體同仁助攻高喊「嫁給他」。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局麻豆派出所警員邱猷嘉（左）今天上演求婚記，向女友陳文瑄求婚成功，全體同仁助攻高喊「嫁給他」。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局麻豆派出所警員邱猷嘉（左）今天上演求婚記，向女友陳文瑄求婚成功，全體同仁助攻高喊「嫁給他」。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局麻豆派出所警員邱猷嘉（左）今天上演求婚記，向女友陳文瑄求婚成功，全體同仁助攻高喊「嫁給他」。記者吳淑玲／翻攝

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