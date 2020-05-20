疫情影響赴美演出 十鼓擊樂團改跨海線上直播

曾獲美國葛萊美獎入圍肯定的十鼓擊樂團，今年原本再度獲邀前往美國德州演出，但受到新冠肺炎疫情影響行程，改於23日以跨海線上直播演出呈現，並盼藉音樂會為全球疫情祈福。

十鼓擊樂團於西元2018年受駐休士頓台北經濟文化辦事處台灣書院等單位邀請，前往美國德州進行多場演出，大受當地樂迷歡迎；今年再度獲邀，原定於9月前往，但受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，無法依預定行程出國，改以跨海線上直播方式，讓當地樂迷仍能欣賞演出。

十鼓擊樂團團長謝十今天表示，快速傳播的病毒與疫情讓全球各國毫無招架之力。幸好台灣防疫得宜，在堅固的防疫體系內仍有餘力為世界付出心力與幫助。此次音樂會名為「祈天現日」，以來自台灣的祝福，透過網路線上直播的方式，走進全球及美國人民的心中。

謝十指出，希望藉著鼓樂演出，讓台灣這片土地的美呈現於美國人民以及當地僑胞眼前，完整感受台灣的文化內涵與對世界的祝福；同時增進台美人民間的藝術交流，展現台灣文化外交軟實力。

他說，今年再度與文化部攜手合作，將以一連串的台灣原創擊鼓視覺技法及聽覺節奏音樂創作，演譯福爾摩沙的天地及原民、常民文化，希望藉由音樂的力量鼓舞大家的心，祈願疫情消退、光明與希望再現。

十鼓擊樂團指出，跨海線上直播音樂會將於台灣時間23日上午10時（美國當地時間22日晚間9時）登場。由謝十帶領十鼓系列旗下的「十鼓擊樂團」及「十鼓手合鐵鼓樂團」兩組表演團體，以75分鐘絕無冷場的震撼呈現，提供觀眾耳目一新的享受。