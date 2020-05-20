汛期逼近 立委賴惠員勘青葉橋籲速清淤

汛期逼近，立法委員賴惠員與水利署第五河川局、台南市政府水利局、台南市議員沈家鳳等人，今會勘白河、東山交界青葉橋河段淤積情形，要求加速清淤，希望將災情降到最低。

賴惠員表示，白河水庫與急水溪下游長期淤積嚴重，要求第五河川局及台南市政府水利局相互配合，將急水溪整治做好萬全準備，加強疏濬並盡速啟動防汛工作。她要求，中央及地方政府水利單位針對高致災風險地區推動防災及減災改善計畫，才能完善整個排水系統的功能，將淹水的風險及影響範圍降到最低。

第五河川局長張庭華說，在108年度白水溪春輝橋下游已完成疏濬，共計11萬2300立方公尺，本年度預計在白水溪上游、急水溪上游及龜重溪共疏濬13萬6246立方公尺，其中，已完成疏濬急水溪高鐵橋下游河段共8萬9146立方公尺，今年度已投入3600萬元治水經費，未來規劃再投入6500萬元整治，加速疏濬河道工程。

賴惠員強調，雨季來臨時，住在低窪地區的居民都如臨大敵，近年來因極端氣候，短時間強降雨，會嚴重威脅民眾生命財產安全，請第五河川局加強河川清淤、剷除高莖作物降低河川外水位，以利排水系統內水排出。