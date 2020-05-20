打造人權教育場域 舊嘉監朝獄政博物館規劃

立法院內政委員會立委王美惠等人今天到嘉義舊監獄考察，認為可以規劃成為最佳的人權教育場域，法務部秘書處長許啟義說，舊嘉監朝向世界級的獄政博物館方向規劃。

王美惠今天偕同立委賴惠員、羅美玲、葉毓蘭以及內政部常務次長邱昌嶽和法務部官員前往嘉義市考察，首先參觀嘉義舊監獄內部設施。

王美惠表示，嘉義舊監獄2005年被列為國定古蹟，也是台灣完整保存的日治時期監獄建築，為讓古蹟保存更具價值性，希望拆除舊嘉監外牆並綠化，提高古蹟舊嘉監能見度，同時早日活化再利用，帶動地方發展。

葉毓蘭指出，具百年歷史的舊嘉監現在還能完整保留，這是台灣的驕傲；舊嘉監本身就是最佳的人權教育場域，未來要規劃成為獄政博物館，希望文化部能介入協助。

許啟義表示，嘉義舊監獄部分場所目前有開放，採團進團出，現場有導覽員；法務部矯正署將於下月針對舊嘉監提出一個短、中、長程活化再利用計畫。

王美惠等人今天也到嘉義市考察，除了前往嘉義舊監獄外，也考察嘉義城鎮之心計畫、樂活水岸計畫以及警察局、消防局第二分隊廳舍使用情況，並關心嘉義市各項重大建設的進度。