竹崎高中增4名軍校飛行生 校長郭春松勉勵

嘉義縣竹崎高中日前透過學校推薦及個人申請，已有3名學生錄取空軍官校飛行生、1名錄取陸軍官校飛行生，再創軍校錄取佳績，竹崎高中校長郭春松表示，期待這些學生能在大學4年好好表現，成為空軍楷模。

竹崎高中首位錄取陸軍官校社會組女飛行生江佳蓁，家鄉在梅山鄉仁和國小附近，國小就曾考慮從軍，因莫拉克風災時，下山路段受阻，看到空軍駕駛直升機運送物資、救援收災戶，才確定當飛行生的夢想，國中就讀管樂班，高中則是國樂班學習琵琶。

江佳蓁表示，父親聽到她想從軍，一開始覺得太辛苦，但後來經過她多次表達意願，才表示只要她能堅持不後悔，就與母親一同支持她。

錄取空軍官校飛行生的賴佳宏、林立仁、韓孟勳皆是羽球隊，郭春松表示，這3名學生除了沒有近視、體格及羽球專長等優勢，多年打球養成的服從、刻苦耐勞及堅持到底的精神，都非常適合就讀軍校，去年一名目前就讀空軍官校的學姊林佳慧，就因在全大運羽球奪冠為校爭光。

韓孟勳從小就有飛行夢，自國小3年級開始練羽球，高中時為兼顧課業，選擇就讀普通班，但持續參與羽球隊的訓練，每天放學練球，回家再讀書。林立仁爺爺是海軍陸戰隊，爸爸當兵時期是陸軍，為湊齊三代陸海空軍種，以及當飛行員的夢想，成功錄取空軍官校飛行生。

郭春松表示，希望當學生真正飛在空中時，能回竹高向他分享飛行的感受，期盼學生在大學4年期間有好的表現，成為竹崎高中的代言人，再回學校向學弟妹分享實現夢想的心情。