樹倒壓死女騎士 台南全面檢視路樹

台南市北區延平國中路旁菩提樹昨晚倒下壓死騎士，教育局今天前往會勘，發現根系有腐朽將送檢，了解原因，為防範類似事件發生，教育局昨晚通報各校檢查校園內外的樹木與圍牆，若有問題就立即處理。

發生不幸意外，南市教育局表示，有投保校園公共意外責任險，已向保險公司報出險，目前全力協助死者家屬喪葬事宜，後續再討論理賠。

台南市教育局今天表示，意外發生後，市長黃偉哲第一時間就到場了解案情，指示市府相關單位積極處理後續事宜，並要求全面檢視路樹，預防類此意外再度發生。教育局長鄭新輝和延平國中校長杜俊興，也在意外發生後前往奇美醫院，代表市長表達慰問與歉意，並表達將協助家屬處理後事及申請理賠事宜。對受損的車輛也會盡速理賠。

為避免意外再發生，昨晚也通告各校，提醒要加強檢視校園內外的樹木與圍牆是否會有傾斜或倒塌之虞，並依據教育局訂定的樹木修剪處理原則，做必要的支撐、修剪、治療、移植或移除。針對樹木外觀不易辨識的健康問題，也會統一請樹木專家協助進行檢視與處理。

鄭新輝表示，為釐清樹木倒塌原因，以做為未來改善依據，今天上午已邀請樹木醫生至校會勘，並請學校將樹木的根盤送專業單位化驗。另為避免再發生樹木傾倒，也請延平國中先將鄰近樹木做緊急支撐，並請專業單位進行樹木健康檢測。