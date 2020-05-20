台南女騎士遭路樹壓死 市府檢討並成立處理平台

蔡姓女騎士昨天行經台南市北區公園路遭倒塌路樹壓死，家屬相當悲傷，台南市議長郭信良今天慰問死者家屬。台南市長黃偉哲則下令成立「路樹倒伏處理平台」，檢討路樹處理SOP。

49歲的蔡姓女騎士昨天騎車遇死劫，家屬相當難過悲傷。台南市議會議長長郭信良及數名議員今天則到台南市立殯儀館慰問死者家屬，郭信良表示，家住安南區的蔡姓女騎士，昨晚騎經北區延平國中時，遭到突然倒下的樹木壓到，當場失去呼吸心跳，送醫後仍不治。

郭信良指出，蔡姓女騎士在台南市立安南醫院擔任照服員，尚未結婚，須仰賴兄弟手足辦理後事。延平國中校方將和家屬討論後續事宜，他也希望市府積極協助校方處理此事，市府工務局更應加強檢視路樹。

台南市政府也發布新聞稿指出，公園路這起路樹倒塌事件，樹木權管單位是延平國中，工務局在警方採證鑑識後，鋸除樹桿、樹枝，昨晚10時許完成鋸除及清運作業。

工務局人員表示，工務局每年汛期前會對路樹進行疏枝修剪，今年已修剪全市112條重點路段近1萬8000棵路樹，修剪部位主要是樹木本身及枝葉下垂、密集，另也運用疏枝法清理不良枝及影響行車視線的枝葉。

市府也修剪路樹樹冠，除降低樹木高度外，也符合未超過樹木1/4高度的修樹原則，以避免颱風來襲時枝條斷落傾倒及減少病蟲害，促進樹木健康。

工務局107年及108年更對交通流量較高、樹體較大的路段，委外辦理健康檢查，包括東區、北區的小東路、林森路、東豐路、健康路等，目前累計檢查樹木共2066棵。

對此，市府近期將召開跨局處統合性會議，要成立「路樹倒伏處理平台」，研擬全市路樹處理SOP，希望藉由整體性的檢討及機制建立，不讓遺憾的事件再發生。