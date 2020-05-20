雲林雨勢稍緩積水退 農民把握時間採收葉菜
雲林縣各地自19日凌晨開始降下間歇性大雨，晚間沿海地區台西及麥寮都出現積水狀況，根據中央氣象局資料顯示，台西水試所雨量更有252毫米，居全台之冠。但在晚間7點過後雨勢漸緩，今早各地積水已慢慢退去，天氣轉陰天還出點太陽，西螺農民一早也趕緊採收昨天還未收完的蔬菜。
「菜快爛掉了要趕快搶收」西螺地區的菜農趁著今天天氣好轉一些，把握時間到菜園搶收蔬菜，廖姓農民說，不趁現在趕快收，若又有更大的雨勢，菜爛了就無法收了。
廖姓農民表示，因受疫情影響，前陣子菜價低迷，餐廳銷路大減，雇工又耗成本，很多菜都得耕鋤，而昨天的大雨來襲，大雨滴降下來，致使有些菜受了水傷，今天早上趁著天氣轉陰趕緊入園，能採收多少就收多少。
西螺果菜市場副理廖美靜表示，截至昨天下午止，市場交易量約798公噸，短期葉菜類交易價格從前天下午每公斤13.5元漲到14.3元，總平均交易價格漲約6%，跟疫情期間的菜價相比，當前的平均交易價格有稍回升。
廖美靜說，短期葉菜類因這波降雨導致採收作業不易，到貨量減少，承銷商採購意願高，也是價格上漲的原因。
由於中央氣象局預估這波梅雨鋒面將持續到週末，週四開始可能又會有一波大雨，中南部地區必須嚴防雨災。雲林縣政府災害應變中心昨晚也啟動二級開設，水利、工務、消防、農業、警察、後指部、海巡署第四岸巡隊等單位都派員進駐應變中心，各鄉鎮公所災害變應中心也嚴防沿海地區海水漲潮所帶來的海水倒灌。
雲林縣長張麗善今天上午也至水林鄉牛挑灣大排視察水門抽水站，因為此大排逢大雨必淹水，縣府也趕在汛期前建置簡易抽水站及作業平台，預防大雨來襲可能造成淹水問題。
張麗善說，為慎防短時間強降雨，麥寮及台西都昨已在低窪地區佈置移動式大型抽水機待命，水林鄉昨日及今天也完成鄉內31台移動式抽水機佈建。
水利處副處長吳文能表示，以往遇上急降雨或大雨，牛挑灣大排的積水不易排出，透過移動抽水機可將排不出去的水抽到牛挑灣溪，而水利處目前也針對沿海易淹水地區，分別於麥寮、水林、口湖、台西、褒忠、元長等地完成30座「抽水機平台」建置，預計今年會再於水林、口湖、台西、褒忠、元長、四湖等地完成20座，避免影響防汛道路搶險通行，且可增加吊運時效。
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