北市府與21間業者合作 訂外送享優惠抽獎

台北市商業處今天表示，防疫期間，民眾常叫外送，與6間外送平台、4間美食平台、11間電子支付業者合作「台北美食不斷送」，消費可享免運費等優惠還能抽獎，活動至6月15日。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在國內趨緩，台北市政府商業處發布新聞稿指出，經統計，防疫期間，民眾訂外送次數有增加，為讓民眾防疫期間可同時享用美食，整合電子支付、美食平台及外送平台共21間業者，提供多元服務，即日起至6月15日辦理「台北美食不斷送」活動，有1萬間台北市餐飲店參與。

商業處表示，只要民眾向指定餐飲店家消費，可享優惠，像免運費、滿額折扣、點數回饋等，消費還能參加萬元獎金等抽獎活動，鼓勵民眾活動期間消費吃美食拿大獎。

商業處指出，據金融監督管理委員會公布電子支付機構業務市場現況，至3月底為止，使用電子支付達790萬人次；依調查，餐館業及飲料店提供外送或宅配服務，今年單店營收較去年增加，顯示外送或宅配服務的便利性，有助帶動營收成長。

商業處表示，會邀請更多餐飲店家參與「台北美食不斷送」活動，活動詳情可至官網或上網搜尋「台北美食不斷送」。