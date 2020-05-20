中興大學新化林場首批「桃花心木蜜」上市 帶獨特風味
中興大學新化林場有150公頃桃花心木造林地，首度與嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社合作，進行採收桃花心木蜜試驗，引進放置176個蜂箱，採收兩次約600公斤，首批桃花心木蜜共600瓶今天開瓶試吃，桃花心木蜂蜜帶有清甜及微酸，與市面常現的龍眼和荔枝蜜不同，採限地及限量只在新化林場青農平台展售，未來還將規畫蜂蜜DIY及生態課程。
中興大學新化林場表示，林務局推廣林下經濟，轄區150公頃桃花心木造林地，從民國64年起栽植，現在已經成為茂密的森林，每年5月份桃花心木花盛開時花落掉滿地非常漂亮壯觀，場方認為站在林業經營角度，林地養蜂可增加林木授粉、結果率，進而促進林木更新，有經濟利用更能發揮森林價值。
嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社理事主席汪志敏表示，目前部落產銷班養蜂規模已達200蜂箱，市面常見龍眼蜜和荔枝蜜是因花期集中且較長，採集的蜂蜜有經濟規模，但也常遇到天氣異常或是椿象為害，導致採蜜不穩定，在國外都會開發多元的森林蜜，今年首度和中興大學新化林場合作，桃花心木樹型高大，但花朵很小，蜜蜂採回來的蜜可說是滴滴皆辛苦。
汪志敏說，桃花心木蜜採收量雖不如龍眼或荔枝密，但都是原始林地沒有人為干擾，也沒有農藥問題，今年第一次合作第一次採收桃花心木蜜，可以說是非常成功，桃花心木蜜顏色較淡味道清甜，他回到部落就是期待將產業從生產包裝及行銷等，建立六級產業的模式。取名Lacus Honey（拉克斯蜂蜜）Lacus是阿里山的野杜鵑，也有生產履歷。
新化林場場長吳佾鴻指出，林務局推動林下經濟，開放在森林冠層下經營森林副產物，森林是一個安全的大環境，林下養蜂較不必擔心農藥問題，蜂蜜能在封蓋中、靜待蜜蜂振翅搧風，將蜂蜜中的水分降至20%以下，形成「天然濃縮封蓋蜜」，在國外屬高檔蜜，今年採收的桃花心木蜜已有遊客預定，限量600瓶嘗鮮要快。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言