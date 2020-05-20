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中興大學新化林場首批「桃花心木蜜」上市 帶獨特風味

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
中興大學新化林場場長吳佾鴻（左）與阿里山原住民農林生產合作社理事主席汪志敏今天開瓶品嘗桃花心木蜜。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場場長吳佾鴻（左）與阿里山原住民農林生產合作社理事主席汪志敏今天開瓶品嘗桃花心木蜜。記者吳淑玲／攝影

中興大學新化林場有150公頃桃花心木造林地，首度與嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社合作，進行採收桃花心木蜜試驗，引進放置176個蜂箱，採收兩次約600公斤，首批桃花心木蜜共600瓶今天開瓶試吃，桃花心木蜂蜜帶有清甜及微酸，與市面常現的龍眼和荔枝蜜不同，採限地及限量只在新化林場青農平台展售，未來還將規畫蜂蜜DIY及生態課程。

中興大學新化林場表示，林務局推廣林下經濟，轄區150公頃桃花心木造林地，從民國64年起栽植，現在已經成為茂密的森林，每年5月份桃花心木花盛開時花落掉滿地非常漂亮壯觀，場方認為站在林業經營角度，林地養蜂可增加林木授粉、結果率，進而促進林木更新，有經濟利用更能發揮森林價值。

嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社理事主席汪志敏表示，目前部落產銷班養蜂規模已達200蜂箱，市面常見龍眼蜜和荔枝蜜是因花期集中且較長，採集的蜂蜜有經濟規模，但也常遇到天氣異常或是椿象為害，導致採蜜不穩定，在國外都會開發多元的森林蜜，今年首度和中興大學新化林場合作，桃花心木樹型高大，但花朵很小，蜜蜂採回來的蜜可說是滴滴皆辛苦。

汪志敏說，桃花心木蜜採收量雖不如龍眼或荔枝密，但都是原始林地沒有人為干擾，也沒有農藥問題，今年第一次合作第一次採收桃花心木蜜，可以說是非常成功，桃花心木蜜顏色較淡味道清甜，他回到部落就是期待將產業從生產包裝及行銷等，建立六級產業的模式。取名Lacus Honey（拉克斯蜂蜜）Lacus是阿里山的野杜鵑，也有生產履歷。

新化林場場長吳佾鴻指出，林務局推動林下經濟，開放在森林冠層下經營森林副產物，森林是一個安全的大環境，林下養蜂較不必擔心農藥問題，蜂蜜能在封蓋中、靜待蜜蜂振翅搧風，將蜂蜜中的水分降至20%以下，形成「天然濃縮封蓋蜜」，在國外屬高檔蜜，今年採收的桃花心木蜜已有遊客預定，限量600瓶嘗鮮要快。

桃花心木蜂蜜顏色偏淡味道清甜。記者吳淑玲／攝影
桃花心木蜂蜜顏色偏淡味道清甜。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場場長吳佾鴻（左）與阿里山原住民農林生產合作社理事主席汪志敏合作的首批桃花心木蜜上市了。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場場長吳佾鴻（左）與阿里山原住民農林生產合作社理事主席汪志敏合作的首批桃花心木蜜上市了。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場首批桃花心木蜜上市了。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場首批桃花心木蜜上市了。記者吳淑玲／攝影

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