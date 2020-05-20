中興大學新化林場首批「桃花心木蜜」上市 帶獨特風味

中興大學新化林場有150公頃桃花心木造林地，首度與嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社合作，進行採收桃花心木蜜試驗，引進放置176個蜂箱，採收兩次約600公斤，首批桃花心木蜜共600瓶今天開瓶試吃，桃花心木蜂蜜帶有清甜及微酸，與市面常現的龍眼和荔枝蜜不同，採限地及限量只在新化林場青農平台展售，未來還將規畫蜂蜜DIY及生態課程。

中興大學新化林場表示，林務局推廣林下經濟，轄區150公頃桃花心木造林地，從民國64年起栽植，現在已經成為茂密的森林，每年5月份桃花心木花盛開時花落掉滿地非常漂亮壯觀，場方認為站在林業經營角度，林地養蜂可增加林木授粉、結果率，進而促進林木更新，有經濟利用更能發揮森林價值。

嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社理事主席汪志敏表示，目前部落產銷班養蜂規模已達200蜂箱，市面常見龍眼蜜和荔枝蜜是因花期集中且較長，採集的蜂蜜有經濟規模，但也常遇到天氣異常或是椿象為害，導致採蜜不穩定，在國外都會開發多元的森林蜜，今年首度和中興大學新化林場合作，桃花心木樹型高大，但花朵很小，蜜蜂採回來的蜜可說是滴滴皆辛苦。

汪志敏說，桃花心木蜜採收量雖不如龍眼或荔枝密，但都是原始林地沒有人為干擾，也沒有農藥問題，今年第一次合作第一次採收桃花心木蜜，可以說是非常成功，桃花心木蜜顏色較淡味道清甜，他回到部落就是期待將產業從生產包裝及行銷等，建立六級產業的模式。取名Lacus Honey（拉克斯蜂蜜）Lacus是阿里山的野杜鵑，也有生產履歷。