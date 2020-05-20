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2020520 雲林縣40對佳侶許下甜蜜約定
2020520象徵「愛你愛你我愛你」，有不少情侶選擇在今天登記結婚，雲林縣民政處統計，截至今天上午11點止已有40對佳侶登記結婚，讓各戶所瀰漫著浪漫氣氛。
民政處戶政科長廖國堡表示，至上午11點止共有40對新人登記結婚，包括斗六戶政事務所（含林內、莿桐辦公室）11對；斗南戶政事務所（含古坑、大埤辦公室）7對；虎尾戶政事務所（含土庫、褒忠、元長辦公室）11對；西螺戶政事務所（含二崙、崙背辦公室）4對；麥寮（含東勢、台西、四湖辦公室）3對；北港戶政事務所（含口湖、水林辦公室）4對。
今天穿著白色洋裝搭配白高跟鞋的沈小姐，一早也與先生一起至斗六戶政事務所登記結婚，戶所更提供頭紗讓沈小姐搭配，一身白的沈小姐宛如新嫁娘，讓一旁的先生直誇「我的新娘好美！」兩人也甜蜜完成登記手續。
520的諧音有如「我愛你」，也在今天登記結婚的陳小姐，與先生都認為「520日子很好記，之後要慶祝結婚紀念日才不會忘！」所以兩人選在這天登記。
廖國堡說，目前還在防疫期間，所以每一對到戶所登記結婚的新人，入內前都須先量測體溫、酒精消毒手部並戴上口罩，戶所內的每個櫃檯也全面安裝防疫遮屏，保障民眾健康，讓浪漫的結婚登記不打折。
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