影／總統就職 農民團體520個「總統牌」素便當送弱勢

適逢520正副總統就職，台灣農權總會選用來自蔡英文、陳水扁、李登輝3位總統故鄉的農特產洋蔥、菱角、筊白筍製成520個限量「總統牌」素便當，今中午分贈給弱勢者，要用另類愛心，為小英總統就職獻上祝福。

台灣農權總會會長張豪澤表示，小英總統對農民關心，大家都看得見，這幾年無論是農民職災保險或是農民資金問題解決，都得到農民普遍認同和支持。

日前經名嘴溫紳與台灣農權總會、蓮心園社福基金會發起推出此款另類總統牌限量素便當，選定來自總統故鄉農產品；包括蔡英文屏東楓港洋蔥、陳水扁官田菱角、李登輝新北三芝筊白筍，搭配地瓜、醬瓜，安排專人烹製，今天送出520個素便當，在北中南分別免費致贈給弱勢民眾，表達關懷之意，也為小英總統就職送上祝福。

該限量素便當今分別在北中南各地發送，台南地區由蓮心園社福基金會協助，提供在白河、後壁、東山區520名弱勢民眾，由台灣農權總會志工親自送達，要用愛心，讓520就職的好日子，充滿溫馨和喜氣。

張豪澤說，這次因疫情影響，世界普受沖床，台灣在小英總統執政團隊努力下，第一季GDP仍然交出了1.54%的正成長，居亞洲四小龍第一。