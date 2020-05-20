台南社會住宅興建首案 110年初動工

台南市政府推動興建社會住宅，首案位於北區350戶，預定110年初動工，112年完工。首案東鄰成功大學及台南火車站，交通區位良好。

台南市政府都市發展局今天發布新聞稿指出，台南市社會住宅興辦目標是2000戶，每年滾動式檢討，以公辦都更回饋、自行興建兩種方式興辦社會住宅，分別是公辦都更回饋取得855戶，自行興建1145戶。

台南市都發局長莊德樑表示，公辦都更案首波已完成二空新村、精忠二村兩處營眷改都更案的招商簽約，將可提供180戶青年公宅，預計110年動工。

市府興建首案則是選定在台南市北區小東路及北門路交叉口公有土地，西臨台南公園，東鄰成功大學及台南火車站，交通區位良好，全案正進行工程設計，預定110年初動工，112年完工，將可提供350戶青年公宅。

經發局人員表示，台南市房價較北部低，房價所得比及貸款負擔率尚在合理範圍內，社會住宅需求也相對較低。在考量市場特性、財政狀況下，台南社會住宅的推動，將採取務實穩健策略，以租金補貼、包租代管、興辦社會住宅等三階段逐步推動。

經發局人員說，民國106年租金補貼戶的租用住宅者調查報告統計，台南租金補貼申請者平均月租金是新台幣7131元，扣除每月補貼3200元後，每月自行負擔僅3931元，是六都中最低。

市府認為租金補貼是最快速且直接符合民眾需求的方式，且可去化市場空屋。因此，台南市社會住宅推動將以租金補貼為主，且對部份易受租屋歧視族群擴大推動包租代管，提供租屋協助的平台。