防疫另類學校外交 海東國小跨國奪金獎金捐國外弱勢生

台南市安南區海東國小參加美國GSBI非營利教育基金會主辦的GVC全球虛擬教室跨國專題合作競賽，再度拿下金牌，15年來共獲4金、1銀、6 銅。不過，指導老師決定將獎金1千美金由GSBI轉捐給其他國家有需要的弱勢學生，展現另類學校外交。

目前有74個國家參與GVC，每年的跨國專題合作時間達6個月，今年受疫情影響，大多數的學生和老師都在家中學習，要完成跨國專題，必須克服更多的困難。

海東國小由老師王世宇、林彥玲指導27名六年級學生，與印度Jawahat Mavodya Vidyalaya、 美國Bayou View ElementarySchool合作，共同建置主題「閱讀：開啟世界之窗」，獲得金牌。

王世宇表示，會以「閱讀：開啟世界之窗」為題，是要將中文字的美分享給世界，如透過「遊子吟」表達對家人的愛，「憫農詩」表達食物的得來不易。老師林彥玲說，過程中除展現閱讀與世界關懷融合的能力；也因新冠肺炎疫情，藉由對夥伴學校的關心，展現地球村的胸懷。

學生要寫出閱讀心得並推薦、分享給其他國家的孩子，需具備藝術、資訊、英語文等跨域能力，教務主任洪駿命表示，過程中除呈現專題導向學習的能力，也激發出主題跨域STEAM教育的能力。

學生黃詣勛說，跨國合作學到許多知識，也接觸不同國家的文化，如美國人平時會看的書、印度的傳統食物文化，也學到如何寫新詩。學生王語嫻認為，跟不同國家的小朋友一起學習交流，收穫滿滿。

校長劉珍琳表示，跨國合作專題以學生為中心，學習過程中能培養學生溝通協調、團隊合作、獨立思辨及創造力等能力，而這些能力的展現與12年國教素養導向學習呼應，達到自發、互動、共好。