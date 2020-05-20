賣魚教學網路影片3天破萬人 嘉義區漁會創意行銷新手法
嘉義區漁會創新作法，拍攝教學短片「吳博仔教東教西」，教導如何選好魚吃好魚，影片中的「吳博仔」就是推廣部主任吳純裕，首集介紹虱目魚，吳博仔風趣幽默，教導消費者挑選新鮮好魚秘訣，影片逗趣又有知識性，上傳嘉義區漁會臉書粉絲專頁，5天瀏覽人次就破萬。
影片中的「吳博仔」，就是臉書和漁業界很多人認識的文青，筆名「慕燕」，推廣部主任吳純裕，他歷經魚市場小員工、拍賣員、東石魚市場主任，長期工作經驗，加上他幽默風趣性格，讓影片逗趣又有知識性。
最可貴是從拍攝到影片剪輯，全部是漁會員工，這樣的創新影片，一上傳到漁會粉專，3天時間瀏覽人次破萬人，讓漁會員工很振奮。吳純裕說，在漁會長官支持讚許下，有信心繼續拍出具教育性短片，為漁業界盡心力。
吳純裕不只是水產達人賣魚郎，還是知名書法家，自學練就一手好字，過年書寫紅包袋成為熱門禮品，臉書開放義賣捐助弱勢貧，他生長東石鄉漁村，感於幼時家貧，父母借貸籌措學費，對父母孝順，一家和樂，學成返鄉服務，榮獲105年地方基層芳草人物表揚。
防疫期間，民眾減少外出消費，漁會透過數位影片教學，行銷水產品，在漁會界是創新手法，教導消費者如何選購好魚；推廣漁業知識；推廣在地漁業；行銷漁會魚產品、增加漁會收益，受外界肯定。
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