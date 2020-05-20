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鄒族逐鹿社區市集拆除不熄燈 展演中心新市集明動工

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
鄒族逐鹿社區配合阿里山國家風景區管理處接手發包的「逐鹿文化展演中心及新市集」，明天動工，拆除市集，施工期間，改以「特色店家」，回歸社區住家經營。記者魯永明／攝影
鄒族逐鹿社區配合阿里山國家風景區管理處接手發包的「逐鹿文化展演中心及新市集」，明天動工，拆除市集，施工期間，改以「特色店家」，回歸社區住家經營。記者魯永明／攝影

11年前，八八風災重創嘉義縣阿里山鄉，災後縣府動用善款在山下番路鄉阿里山公路旁，興建安置鄒族災民的逐鹿社區，族人搭建臨時市集，展售手工藝、山產、烤山豬肉等，成為吸引遊客景點，為配合阿里山國家風景區管理處接手發包的「逐鹿文化展演中心及新市集」，明天動工，拆除市集，施工期間，市集改以「特色店家」，回歸社區住家經營。

市集經營6年，當初縣府編預算規畫興建原住民文化展演中心，占地約2300坪，提供族人歌舞展演與農特產品展售，但2012年發包施工，廠商周轉不靈，2014年被縣府解約，改由阿管處接手，廠商與縣府訟訴中，遲遲無法發包，最近聲請法院同意復工。

「我們既期待又怕受傷害！」原住民逐鹿社區合作社理事主席莊莫俄說，文化展演中心及新市集動工早該完工啟用，延冗至今，等了那麼久，好不容易市集經營6年拆除，擔心遊客不來，施工期間影響生計，族人回歸社區住家，經營「特色店家」，市集不熄燈，歡迎遊客逛市集。

莊莫俄表示，每周假日開辦的鄒族假日市集，走過6年月，這期間認識許多國內外好朋友，透過大家體驗、宣傳，譜出這塊土地故事，感受鄒族原民風熱情，展演中心施工期間，市集以特色店家經營，逐鹿社區合作社原經營店面及展演，將轉移至相鄰的阿管處旁逐鹿梅花鹿復育園區及射箭場。

阿管處說，明天上午展演中心舉辦動工典禮，工程費近9千萬元，預定明年8月完工，工程有展演中心、遊客服務中心、篝火廣場、傳統家屋、展售空間、餐飲空間、公共廁所等遊憩設施。

逐鹿社區市集改以「特色店家」，回歸社區住家經營，市集拆除前，族人熱情暫別，歡迎遊客光臨特色店家 。圖／取自莊莫俄臉書
逐鹿社區市集改以「特色店家」，回歸社區住家經營，市集拆除前，族人熱情暫別，歡迎遊客光臨特色店家 。圖／取自莊莫俄臉書

阿里山 鄒族 原住民

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