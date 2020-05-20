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嘉義市為何出現粽子街？ 精忠國小學童研究出特殊現象

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市精忠國小6年級學生凃睿恆（前排右）和5年級學生詹鎧蔚（前排左）研究學區內的粽子街獲獎。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小6年級學生凃睿恆（前排右）和5年級學生詹鎧蔚（前排左）研究學區內的粽子街獲獎。圖／精忠國小提供

嘉義市精忠國小6年級學生凃睿恆和5年級學生詹鎧蔚發現學校前的林森東路，短短不到2百公尺的距離，竟然有4家粽子專賣店，透過實地訪談後，發現4間店有「師徒傳承」的關聯，成為在地特殊的飲食文化，完成「情滿在地，粽飄香」的研究，獲嘉市今年度在地文化主題研究比賽第2名。

校方指出，這條路被學生稱為「粽子街」，生意都很好，放學時間都會飄來陣陣的粽子香，讓他們口水直流，不過凃睿恆和詹鎧蔚好奇這一區人口不多，開這麼多家粽子店，真的會有很多人來買嗎？因此便展開研究。

學生用GoogleMap以學校為起點，由遠而近標出4間粽子店為「金潞肉粽」 、「蓮花粽 」、「寶玉素粽」和「梅子素粽」。田野調查後，發現梅子素粽店歷史30年，歷史最為悠久，也是當地創始店，端午節期間，一天可賣出1萬4千顆粽子。

創辦人朱梅子因信仰一貫道，一開始就以賣素粽為主，後來生意興隆，也遇到人手不足的問題，於是請家族成員幫忙，造就成員都會包粽子的好手藝。

在梅子素粽學得一技之長的姑嫂、孫子輩便陸續在附近開了許多粽子店，蓮花粽、金潞粽、寶玉粽等店老闆都是朱梅子的學生，最鼎盛時期，曾高達7間粽子店，當地粽業文化儼然成家族企業。

學生發現，梅子素粽以朱梅子命名，但起初沒有賣梅子粽，後來在顧客建議下，以秀水米與福州梅包成梅子粽，深受好評，目前第3代老闆還保存這項獨門配方，但如今購買的人不多，反而成為絕版品。學生將研究結果以照片和影像製成簡報，參與比賽獲獎。

指導老師蔡長陵說，培養學生應用資訊科技記錄社區歷史文化與人文情懷，讓學生認識學區裡的粽業發展。校長楊勛凱表示，透過本土文化調查研究，希望將在地粽子特色，因為滿滿的人情味，讓小小的粽子街能永續經營，持續飄著30年的好味道。

嘉義市精忠國小6年級學生凃睿恆研究學區內的粽子街獲獎。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小6年級學生凃睿恆研究學區內的粽子街獲獎。圖／精忠國小提供

粽子 嘉義

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