智慧科技防淹水新利器 嘉義縣建置百組淹水感知器

梅雨報到，嘉義縣前年遭「823」洪澇災害，災後治水防洪工程陸續啟動，目前轄區有10座滯洪池，添購110台大型移動抽水機，另建置100組淹水感知器，介接其他單位設置94組淹水感知器訊號，共計194組，可即時偵測淹水情形，對災情作緊急處置。

縣府水利處向水利署爭取補助2921萬元，辦理「嘉義縣智慧防汛網推廣建置計畫」。水利處說，以往淹水調查都是靠人力目視進行調查，在淹水期間期調查的精度及人員安危，都有不確定性及風險性，資料蒐集彙整也需要ㄧ定的作業時間，無法即時掌握淹水狀況。

淹水感知器功能，是利用壓力式感測元件，量測路面上積淹水的深度，透過近年物聯網推廣的低功耗（NbIot)傳輸方式，安裝在近年淹水事件的發生熱點，配合現場既有的電桿、號誌桿或路燈進行附掛。將淹水的訊號定期傳送到雲端，使用者可透過手機、電腦或平板，掌握積淹水位置及深度，可供災時應變期間指揮調度決策使用。

防汛期，水利處長林谷樺、副處長朱崧豪透過手機，掌握轄區安裝的智慧防淹水系統，遠端顯示積淹水，可以馬上調派人力機具處置，淹水感知器大多安裝在易積淹水的沿海地區。