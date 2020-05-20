快訊

蔡英文就職演說全文 8字談兩岸：和平、對等、民主、對話

中職／「彈的賽」再現 4年前教訓還不夠嗎？

智慧科技防淹水新利器 嘉義縣建置百組淹水感知器

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府在易積淹水地區建置百組淹水感知器。圖／縣府提供
嘉義縣政府在易積淹水地區建置百組淹水感知器。圖／縣府提供

梅雨報到，嘉義縣前年遭「823」洪澇災害，災後治水防洪工程陸續啟動，目前轄區有10座滯洪池，添購110台大型移動抽水機，另建置100組淹水感知器，介接其他單位設置94組淹水感知器訊號，共計194組，可即時偵測淹水情形，對災情作緊急處置。

縣府水利處向水利署爭取補助2921萬元，辦理「嘉義縣智慧防汛網推廣建置計畫」。水利處說，以往淹水調查都是靠人力目視進行調查，在淹水期間期調查的精度及人員安危，都有不確定性及風險性，資料蒐集彙整也需要ㄧ定的作業時間，無法即時掌握淹水狀況。

淹水感知器功能，是利用壓力式感測元件，量測路面上積淹水的深度，透過近年物聯網推廣的低功耗（NbIot)傳輸方式，安裝在近年淹水事件的發生熱點，配合現場既有的電桿、號誌桿或路燈進行附掛。將淹水的訊號定期傳送到雲端，使用者可透過手機、電腦或平板，掌握積淹水位置及深度，可供災時應變期間指揮調度決策使用。

防汛期，水利處長林谷樺、副處長朱崧豪透過手機，掌握轄區安裝的智慧防淹水系統，遠端顯示積淹水，可以馬上調派人力機具處置，淹水感知器大多安裝在易積淹水的沿海地區。

水利署說，這套「智慧防汛網」，主要以在全台路面裝設「路面淹水感測器」，加上水位站與雨量站建置洪水運算機制，迅速掌握各地實際淹水情勢，方便政府進行排洪設施決策。

嘉義縣政府在易積淹水地區建置百組淹水感知器。圖／縣府提供
嘉義縣政府在易積淹水地區建置百組淹水感知器。圖／縣府提供

淹水 嘉義 水利署

延伸閱讀

回憶民主獨立運動鬥士詹益樺 竹崎親水公園辦追思會

梅雨季來臨 竹市啟動防汛準備工作

注意大雨豪雨 消防署提醒防汛5點

打造無障礙參拜行程 嘉義縣14座廟宇推無障礙設施

相關新聞

公路殺手路樹壓死人 林業專家：淺根行道樹該移就移

昨天第一道梅雨報到，陸續傳出台南路樹壓死人，台中路樹倒塌砸中車輛意外；對此；林業試驗所中埔研究中心助理研究員研究員蔡景株...

賣魚教學網路影片3天破萬人 嘉義區漁會創意行銷新手法

嘉義區漁會創新作法，拍攝教學短片「吳博仔教東教西」，教導如何選好魚吃好魚，影片中的「吳博仔」就是推廣部主任吳純裕，首集介...

嘉義市為何出現粽子街？ 精忠國小學童研究出特殊現象

嘉義市精忠國小6年級學生凃睿恆和5年級學生詹鎧蔚發現學校前的林森東路，短短不到2百公尺的距離，竟然有4家粽子專賣店，透過...

智慧科技防淹水新利器 嘉義縣建置百組淹水感知器

梅雨報到，嘉義縣前年遭「823」洪澇災害，災後治水防洪工程陸續啟動，目前轄區有10座滯洪池，添購110台大型移動抽水機，...

嘉南大圳設太陽能 居民反對

配合公共水域綠能政策，雲林農田水利會將沿著嘉南大圳虎尾大屯段架設太陽能板，引起農民昨天冒著大雨群起抗議，農民說，他們合資...

嘉市科技執法罰闖紅燈？ 警局澄清

嘉義市中山路段科技執法一個多月，市議員鄭光宏昨天質詢時指出，支持科技執法，但民眾有疑問是否闖紅燈、超越停止線、逆向行駛和...

助視障適應環境定向師 南市僅3人

台南市43歲林姓男子之前突然失明，關在家中3年走不出去，在定向行動訓練師曾志偉協助下，不僅走出家門，更接受職訓成為按摩師...

新式視障有聲號誌 台南啟用3處

台南市政府交通局昨天啟用路口新型智慧視障有聲號誌，透過結合手機APP，讓視障人士交通更安全，交通局表示，目前新設3處路口...

監控、攔網除河川垃圾 台南雙管齊下

台南市環保局去年共清除水道、河面垃圾約4.5公噸，主要是生活廢棄物。安平運河是重要觀光景點，設置有即時水質監測儀器，和影...

今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

豪雨來襲，雲林沿海台西、麥寮等鄉，今天雨勢雖下下停停，但雨量驚人，據水利署雨量統計，截至晚上7點，全國陣雨量前10名，雲...

回憶民主獨立運動鬥士詹益樺 竹崎親水公園辦追思會

嘉義縣長翁章梁、基督教長老教會嘉義中會等人，今天下午於嘉義縣竹崎親水公園舉行民主獨立運動鬥士詹益樺追思會，詹益樺30年前...

經濟部首波振興商圈補助 台南獲13案1355萬元

因應新冠肺炎疫情衝擊，經濟部中小企業處推出商圈振興補助計畫，台南市各商圈於第一波提案中共提出14案次，台南市共獲得13案...

熱門新聞

頭份、竹南部分地區明天停水7小時

國民黨美魔女議員 犀利質詢胸前洩春光

竹市路口再添安全設施 Z字綠斑馬現身經國路

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

台南今10處傳積水 水利局提醒當心明凌晨強降雨

今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。