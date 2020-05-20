單親媽跨海打官司爭二子又要照顧二老 身體不支倒下

一名單親媽照顧二名子女，目前還跨海打官司要爭子女撫養權，也需照顧年邁父母，她累倒住院，家計受影響，台中市唯石軒行善功德會捐出善款，幫她暫度難關。

台中市唯石軒行善功德會理事長賴秀樺表示，她和功德會員送善款到單親媽陳小姐家，陳小姐已出院回家休養，後續由相關單位和基金會人員協助。

陳小姐是低入戶，與泰國籍丈夫離婚後，獨自照顧二名子女，目前還在跨海打官司，爭取子女撫養權，全家租屋雲林，原本靠她工作維持家計。

賴秀樺表示，陳小姐可能太累壓力大，引起身體病痛就醫，還一度送進加護病房，目前已清醒出院，她需負擔子女生活費，父親中風臥病在床，靠母親照顧，功德會訪查後，捐出善心人士的善款救急。