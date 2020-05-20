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公路殺手路樹壓死人 林業專家：淺根行道樹該移就移

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
南市北區公園路延平國中旁菩提樹昨晚倒塌，壓到1輛轎車與1輛行駛中的機車，49歲蔡姓女騎士當場失去生命跡象，送醫不治。圖／聯合報資料照片
南市北區公園路延平國中旁菩提樹昨晚倒塌，壓到1輛轎車與1輛行駛中的機車，49歲蔡姓女騎士當場失去生命跡象，送醫不治。圖／聯合報資料照片

昨天第一道梅雨報到，陸續傳出台南路樹壓死人，台中路樹倒塌砸中車輛意外；對此；林業試驗所中埔研究中心助理研究員研究員蔡景株說，台灣行道樹常因植穴不大，且深度不足但又種到淺根樹體龐大的樹種，如菩提樹、榕樹、垂榕、印度橡膠樹等，因大雨土壤潮濕，根系抓地力不足，若強風吹襲就很容易傾倒。

蔡景株認同台南市長黃偉哲檢討做法，全面檢視路樹，最重要是「該移的移，該修剪的修剪」，政府對路樹栽植養護，不如日本、新加坡，有足夠預算人力，遇路樹傷亡事件，檢視後常不了了之，移樹擔心護樹團體抗議。

他說，行道樹植穴框框太小，寬1.2乘1.2公尺，深度1公尺，不適宜淺根樹體大菩提樹等生長 適宜公園等空曠空間，俗語「樹頭穩固不怕樹尾做風颱」，事實上，本土種毛柿、黃心柿等許多樹都適宜行道樹。

路樹無統一管理機構與法規，地方政府自行管理，公路總局自訂「行道樹植栽養護管理要點」；蔡景株指出，政府未定期公布路樹倒塌傷亡案件，倒塌與選種及栽植護方法有關，常見樹易倒塌風險高路樹，以大型喬木占多數，植栽方法不當也易倒塌，公部門對路樹選擇偏重美觀錯誤迷思，忽視安全優先，漂亮樹應種公園供人觀賞。

樹木生長普遍問題包括樹木遭病蟲危害、生育地不佳及人為傷害等，其中有很高比例是人為管理不當，常見狀況如不當修剪、硬鋪面設置、割草傷害等；另公部門栽植路樹未邀專家審查，全國各縣市只有金門縣單獨設林務所一級單位，餘縣市府都隸屬工務或建設處養護科二級單位，人力財力缺乏。

南市北區公園路延平國中旁菩提樹昨晚倒塌，壓到1輛轎車與1輛行駛中的機車，49歲蔡姓女騎士當場失去生命跡象，送醫不治；台中市昨天傍晚大雨，北屯區路樹倒塌砸中1輛休旅車及1輛貨車。

路樹 行道樹 梅雨

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