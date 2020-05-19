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真正大雨還沒來！ 氣象局：周四至周六全台有雨

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今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
麥寮鄉海豐村部分地窪住戶淹水，他們擔心若再遇上海水倒灌，恐不堪設想，鄉公所已全面佈署抽水機因應雨勢了。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉海豐村部分地窪住戶淹水，他們擔心若再遇上海水倒灌，恐不堪設想，鄉公所已全面佈署抽水機因應雨勢了。記者蔡維斌／攝影

豪雨來襲，雲林沿海台西、麥寮等鄉，今天雨勢雖下下停停，但雨量驚人，據水利署雨量統計，截至晚上7點，全國陣雨量前10名，雲林縣包辦前7名，其中台西鄉就有3個地區累積雨量都超過210毫米，台西海園的降雨量達248毫米，位居全台最高，雲林縣府災害應變中心晚上也啟動二級開設，並隨時掌握災情及應變。

氣象局昨天針對全台17縣發布豪大雨特報，雲林也名列其中，水利署今天更針對雲林沿海的台西、麥寮發布淹水一級警戒，四湖鄉為二級。

今天上午台西、麥寮的雨勢滂沱，急雨下了約1個多小時，已造成部分低窪區淹水，積水的住戶說，雨下得大又加上海水漲潮，使村子積水排不出去才造成庭院淹水。

不過到中午，雨下下停停，直到下午大雨又來，幸好是間歇性雨勢，才沒釀成災情。根據水利署雨量統計截至晚上7點，台西鄉有3個雨水測量站，累積雨量都超過210毫米，都列全國前3名，台西水試所一帶更高達248毫米，全國之冠，麥寮也有203毫米，四湖有199毫米。

晚間各地雨勢已停歇，但沿海台西、麥寮、四湖、口湖、水林等鄉鎮都不敢掉以輕心，各公所都已在低窪地區佈置移動式大型抽水機待命。

雲林縣政府災害應變中心今晚也啟動二級開設，水利、工務、消防、農業、警察、後指部、海巡署第四岸巡隊等單位都派員進駐應變中心，各鄉鎮公所災害變應中心也嚴防今晚的海水漲潮所帶來的海水倒灌。

麥寮鄉海豐村部分地窪住戶淹水，他們擔心若再遇上海水倒灌，恐不堪設想，鄉公所已全面佈署抽水機因應雨勢了。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉海豐村部分地窪住戶淹水，他們擔心若再遇上海水倒灌，恐不堪設想，鄉公所已全面佈署抽水機因應雨勢了。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉海豐村部分地窪住戶淹水，他們擔心若再遇上海水倒灌，恐不堪設想，鄉公所已全面佈署抽水機因應雨勢了。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉海豐村部分地窪住戶淹水，他們擔心若再遇上海水倒灌，恐不堪設想，鄉公所已全面佈署抽水機因應雨勢了。記者蔡維斌／攝影
台西鄉海園大道淹水，水陸不分汪洋一片，降雨量名列全國第一。圖／林姓鄉民提供
台西鄉海園大道淹水，水陸不分汪洋一片，降雨量名列全國第一。圖／林姓鄉民提供
麥寮鄉海豐村部分地窪住戶淹水，鄉公所已全面佈署抽水機因應雨勢了。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉海豐村部分地窪住戶淹水，鄉公所已全面佈署抽水機因應雨勢了。記者蔡維斌／攝影
水利署今天的雨量站統計降雨量，台西鄉名列第一。記者蔡維斌／翻攝
水利署今天的雨量站統計降雨量，台西鄉名列第一。記者蔡維斌／翻攝
台西部分道路因急雨，一時無法宣洩，部分道路積水。圖／林姓鄉民提供
台西部分道路因急雨，一時無法宣洩，部分道路積水。圖／林姓鄉民提供

雨量 水利署 淹水

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