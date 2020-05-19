今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

豪雨來襲，雲林沿海台西、麥寮等鄉，今天雨勢雖下下停停，但雨量驚人，據水利署雨量統計，截至晚上7點，全國陣雨量前10名，雲林縣包辦前7名，其中台西鄉就有3個地區累積雨量都超過210毫米，台西海園的降雨量達248毫米，位居全台最高，雲林縣府災害應變中心晚上也啟動二級開設，並隨時掌握災情及應變。

氣象局昨天針對全台17縣發布豪大雨特報，雲林也名列其中，水利署今天更針對雲林沿海的台西、麥寮發布淹水一級警戒，四湖鄉為二級。

今天上午台西、麥寮的雨勢滂沱，急雨下了約1個多小時，已造成部分低窪區淹水，積水的住戶說，雨下得大又加上海水漲潮，使村子積水排不出去才造成庭院淹水。

不過到中午，雨下下停停，直到下午大雨又來，幸好是間歇性雨勢，才沒釀成災情。根據水利署雨量統計截至晚上7點，台西鄉有3個雨水測量站，累積雨量都超過210毫米，都列全國前3名，台西水試所一帶更高達248毫米，全國之冠，麥寮也有203毫米，四湖有199毫米。

晚間各地雨勢已停歇，但沿海台西、麥寮、四湖、口湖、水林等鄉鎮都不敢掉以輕心，各公所都已在低窪地區佈置移動式大型抽水機待命。