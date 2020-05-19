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回憶民主獨立運動鬥士詹益樺 竹崎親水公園辦追思會

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
台獨人士黃昭凱今天下午於嘉義縣竹崎親水公園回憶民主獨立鬥士詹益樺自焚當時的場景。記者陳玫伶／攝影
台獨人士黃昭凱今天下午於嘉義縣竹崎親水公園回憶民主獨立鬥士詹益樺自焚當時的場景。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣長翁章梁、基督教長老教會嘉義中會等人，今天下午於嘉義縣竹崎親水公園舉行民主獨立運動鬥士詹益樺追思會，詹益樺30年前參與鄭南榕喪禮遊行，隊伍行經總統府前，以預藏的汽油引火自焚，為台灣民主運動殉道，享年32歲。

翁章梁、基督教長老教會嘉義中會議長牧師林信豪、立委王美惠、台灣基進黨主席陳奕齊、縣議員何子凡、市議員蔡文旭、台灣基督教長老教會教社會理事長黃智鴻、台獨人士黃昭凱等200多人不懼風雨，今天下午於詹益樺紀念亭前合唱台灣歌謠、默念，追思及傳頌當年他對台灣民主運動的貢獻。

翁章梁表示，詹益樺殉道當時他還是學生，看詹益樺以自己的身軀和生命告訴台灣人追求自由、獨立的堅持，對當時的台灣社會造成很大的震撼，雖然詹只是平凡百姓，卻是堅持理念的政治工作者 ，也是一名關心農民、人權和環保運動的社會工作者，至今還活在我們每一個人心中。

詹益樺為嘉義縣竹崎鄉人，1989年5月19日參與鄭南榕喪禮遊行，因不忍鄭南榕走的孤獨，在隊伍行經總統府前，將汽油淋在身上引火自焚，並撲向掛著「生為台灣人、死為台灣魂」的布條鐵絲網上，用身體控訴當時執政者迫害追求民主運動人士。

詹益樺追思紀念委員會2007年向嘉義縣政府爭取，於竹崎親水公園為詹益樺立碑、建銅像，並每年5月19日舉辦紀念追思會，至今已有10多年歷史，黃智鴻表示，今年因新冠肺炎差點辦不成，幸好疫情趨緩，經多次會議，才能成功舉辦。

立委王美惠（第一排左二）、台灣基進黨主席陳奕齊（第一排左三）、嘉義縣長翁章梁（第一排左四）、嘉義市議員蔡文旭（第一排右三）等人今天至嘉義縣竹崎親水公園追思民主獨立鬥士詹益樺。記者陳玫伶／攝影
立委王美惠（第一排左二）、台灣基進黨主席陳奕齊（第一排左三）、嘉義縣長翁章梁（第一排左四）、嘉義市議員蔡文旭（第一排右三）等人今天至嘉義縣竹崎親水公園追思民主獨立鬥士詹益樺。記者陳玫伶／攝影
全台200多人不懼風雨，今天下午前往嘉義縣竹崎親水公園追思民主獨立鬥士詹益樺。記者陳玫伶／攝影
全台200多人不懼風雨，今天下午前往嘉義縣竹崎親水公園追思民主獨立鬥士詹益樺。記者陳玫伶／攝影
全台200多人不懼風雨，今天下午前往嘉義縣竹崎親水公園追思民主獨立鬥士詹益樺。記者陳玫伶／攝影
全台200多人不懼風雨，今天下午前往嘉義縣竹崎親水公園追思民主獨立鬥士詹益樺。記者陳玫伶／攝影

嘉義 翁章梁 鄭南榕

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