大雨！雲林沿海住戶淹水 加速抽水迎戰海水倒灌

豪雨來襲，被水利署列為一級警戒區的雲林台西、麥寮沿海地區，上午一場急雨造成海豐等低窪地區部分住戶淹水盈尺，麥寮鄉公所緊急調度佈置抽水機加速抽水，到下午第二波大雨又來襲，但淹水已漸紓緩，公所表示將漏夜部署，沿著各排水出海口水門全面佈置，以防夜間豪雨加上海水倒灌侵襲。

台西和麥寮被列為這一波豪雨的警戒區，兩鄉的鄉公所都不敢掉以輕心，早上開始沿著各大排佈防，麥寮鄉公所主任秘書陳東松表示，今天部署9部大口徑抽水機，明早可部署完17部抽水機，除今天上午部分低窪地區出現淹水，其餘地區尚未傳出災情。

今天上午包括台西鄉通往五港一帶的公路淹水，往來車輛水上行車，海園大道因兩側排水遇上海水漲潮，宣洩不及，在豪雨滂沱直擊，一度淹沒整條馬路，一片汪洋。

麥寮鄉則在靠海的台西鄉海豐村和中溪一帶，因急雨積水一時來不及排洩，致部分低窪住戶進水，庭院積水盈尺，居民說，下雨時剛好遇上海水漲潮，積水根本排不出去，幸好中午雨停了，水才漸消退，因晚上還會海水漲潮，若再下雨，他們擔心晚上不知怎麼度過，希望有關單位趕緊設法。