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外運垃圾到高雄燒？ 雲林縣環保局：尚未定案
雲林口湖鄉長林哲凌7日在臉書直播求援，面臨口湖鄉堆置的2000噸垃圾，該怎麼解？其實雲林縣自2014年就爆發垃圾危機，至今累積下來的垃圾量已有8萬1000多噸，且除了口湖，斗六、虎尾、西螺等鄉鎮市也有垃圾問題，雲林縣府先打包處理4萬噸的垃圾量，還有4萬噸預計7月再打包，並建置「精進型MT」來處理。
環保局長鄭育麟表示，目前雲林縣的垃圾處理措施除掩埋、委外焚化，也與環保署以垃圾打包方式進行壓縮減積，但每日新產的垃圾量有650噸，其中資源回收近300噸、廚餘回收約40噸，按比例處理剩餘垃圾，有100噸能掩埋、110噸外運焚化，還有100噸是無法處理的垃圾量。
縣長張麗善說，縣府除了多管齊下處理暫置垃圾，也加強宣導民眾從源頭減量垃圾，但都只能治標不治本，環保局預計7月啟動「精進型MT」處理垃圾，她也向經濟部長沈榮津請命，希望爭取雲林科技工業區大北勢區環保設施用地，盼經濟部能協助該地讓售縣府，預計取得該地後規畫設置綜合廢棄物處理中心，提升縣內垃圾處理自主能力。
而高雄仁武焚化廠20年合約今年到期將換新約，高市環保局讓廠商未來可燒比現在多2.44倍的外縣市垃圾，對此雲林縣環保局是否也要將垃圾外運到仁武焚化廠焚燒，鄭育麟表示，「一切都還未定，倘若能解決垃圾問題，環保局會爭取看看。」
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