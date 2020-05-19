梅雨鋒面滯留 嘉義蘭潭仁義潭水庫可望止渴

受梅雨鋒面滯留影響，各地都出現陣雨或雷雨，嘉義地區今天也有局部大雨，不過，自來水公司第五區管理處統計嘉義仁義潭、蘭潭水庫的蓄水量可望提升，將有助於紓解旱象。

受梅雨鋒面滯留影響，今天起及未來幾天，台灣天氣都不穩定，中央氣象局今天上午發布15縣市大雨及豪雨特報。嘉義地區今天有局部大雨，雨勢集中嘉義地區平地，以民雄的時雨量32.5毫米最多，所幸未傳出災情。

自來水公司第五區管理處副處長吳界明指出，位於嘉義縣的仁義潭水庫今天有效蓄水量為455.52萬立方公尺、有效蓄水率約18％；位於嘉義市的蘭潭水庫有效蓄水量296.44萬立方公尺、有效蓄水率約32.1％，也因為17日起嘉義山區就持續降雨，有效提升兩水庫蓄水量。

吳界明表示，因仁義潭、蘭潭水庫的水源引自八掌溪，目前穩定進水，只要上游集水區持續降雨，水位就有上升趨勢；另據中央氣象局預報資料顯示，最近幾天嘉義地區會持續降雨，將有助於紓解旱象。