台南今10處傳積水 水利局提醒當心明凌晨強降雨

梅雨鋒面影響，台南市今上午起間歇性大雨發生，水利局說，共有10處傳出零星淹水，中午前都退去，預估下波明顯降雨可能集中在20日凌晨1至5時，提醒市民提高警覺因應。

水利局下午說，經統計，短時強降雨最大發生於安平區，10分鐘雨量達28毫米；其次為永康區22毫米，北區及北門區21毫米。時雨量以安平區及安南區1小時最大75毫米最高，均已超過現有道路側溝可容納能力（約8至12毫米/10分鐘）及雨水下水道箱涵防護標準（約60至70毫米/每小時）。

水利局表示，經統計，今共有安平、大灣等20座抽水站起抽、57台抽水機組啟動抽水、抽水量超過67萬噸，並同步通知環保局及各區公所，針對易淹水側溝等加強巡檢。

水利局表示，這次短時強降雨，全市積淹水通報案件計有10處，包含安平區府前路、永康區自強路等處，積水於中午12時前全數消退。

氣象局預測，此波降雨隨鋒面對流向南移動，下午至晚間台南市降雨將逐漸趨緩，主要雨區落在永康、仁德及永華6區，最大時雨量約20至30毫米間。下波較明顯降雨可能發生在20日凌晨1至5時，主要影響區域為溪北沿海/永華6區，時雨量最大30至40毫米，6小時累積約60至70毫米。

台南市長黃偉哲提醒，目前梅雨鋒面仍未達最劇烈時刻，仍請市民提高警覺，並要求環保局、工務局、水利局及各區公所應主動加強巡檢道路側溝，如有阻塞情形應立即清除。