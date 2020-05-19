雲林斗南公論路遇雨來襲積水成池塘

雲林縣今天凌晨開始降下雷雨及局部較大雨勢，斗南鎮小東工業區旁的公論路因為地勢低窪，一遇大雨來襲就積滿了水，變成一處池塘，造成車輛難以通行，雖經斗南鎮公所努力爭取經費可望改善該路段，但因土地隸屬地主所有，公所卡關用地取得，民眾苦不堪言的說「只希望能快解決積水問題！」

小東工業區通往台一線的公論路，早年開發時並未設置排水溝，且地勢低窪，導致長年都有排水不良及積水的問題，每逢大雨滂沱，民眾就抱怨連連「路難行，怎麼辦？」得改走另一條德業路進出。