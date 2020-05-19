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嘉南大圳架設太陽能 虎尾農民反對水利會從善如流

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣虎尾大屯區農民冒雨抗議，堅決反對嘉南大圳架設太陽能板，遮擋曬穀場陽光。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾大屯區農民冒雨抗議，堅決反對嘉南大圳架設太陽能板，遮擋曬穀場陽光。記者蔡維斌／攝影

配合公共水域綠能政策，雲林農田水利會預定沿著嘉南大圳架設太陽能板，靠近虎尾大屯段沿線農民，今天冒著大雨群起反對，農民說，沿著大圳的水利防汛道，他們合資舖設300公尺路段作為曬穀場，一旦加裝太陽能板，遮擋陽光叫他們如何曬穀，他們堅決反對。水利會也允諾要求包商再協商，若農民反對，則將變更契約取消該段工程。

虎尾大屯區數十名農民今天冒著大雨，在嘉南大圳大屯段曬穀場搭帳棚、掛布條抗議，並大喊口號堅決反對架設太陽能板，立委蘇治芬、縣議員陳俊龍、顏旭懋及虎尾代表會副主席陳樹泉、里長王文杉等人到場。

當地福德廟主委蔡東桓、副主席陳樹泉及多位農民指出，嘉南大圳大屯支線多年前整治緊縮河道，多出了斷面約2、30公尺寬的水利地和防汛道路連接一起，因水利地和原有道路有落差，加上附近農區栽種花生、稻米為多，於是農民自行集資整地，將落差的路面填平，一方面安全，一方面可用來曬穀，一舉兩得。

身兼水利委員的議員陳俊龍及里長王文杉等人也說，作農採收期，村內道路到處曬穀也很不方便又危險，於是這段靠近村子的水利地既不影響交通也成為當地最合適的曬穀場，不料水利會將架設高三米且延伸到路面一點五公尺的太陽能板，遮擋了陽光，使曬穀場喪失功能，未來作物又得回到村內曬，他們非反對綠能，但這已嚴重影響眾多農民的工作了。

眾多農民雨中高呼口號表達堅決反對立場，立委蘇治芬表示，中央是鼓勵在公共水域，但並非強制性，要以不影響交通或居民生活為原則，既農民反對這一段架設，她將請水利會重新檢討。

水利會隨後也回應指出，水利會配合中央推動綠能，但前提是須尊重民眾意願，這項工程過去早已簽約，依照契約規定，承包商必須取得當地居民的同意或提出有效解決對策始能施作，否則水利會將依循民意，以契約第九條規定調整契約內容。

立委蘇治芬認為太陽能架設也應顧及農民耕作需求，將請即將改制的水利會收回成命。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬認為太陽能架設也應顧及農民耕作需求，將請即將改制的水利會收回成命。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾大屯區農民冒雨抗議，堅決反對嘉南大圳架設太陽能板，遮擋曬穀場陽光。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾大屯區農民冒雨抗議，堅決反對嘉南大圳架設太陽能板，遮擋曬穀場陽光。記者蔡維斌／攝影
縣議員陳俊龍堅決反對架設太陽能板讓農民失去曬穀場。記者蔡維斌／攝影
縣議員陳俊龍堅決反對架設太陽能板讓農民失去曬穀場。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾大屯區農民冒雨抗議，堅決反對嘉南大圳架設太陽能板，遮擋曬穀場陽光。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾大屯區農民冒雨抗議，堅決反對嘉南大圳架設太陽能板，遮擋曬穀場陽光。記者蔡維斌／攝影

農民 蘇治芬 農田水利會

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