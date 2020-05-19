企業家捐防疫利器 電子聽診器助醫師遠距聽診

疫情隔離最頭痛的醫護人員每天進出隔離病房少說也要20、30次，不僅增加感染風險且每進出一次就得更換防疫資材，十分浪費，台灣廠商研發遠距聽診器，可讓醫生不必進病房隔空聽診，隨時掌握病情，創心醫電科技公司今天捐贈20套遠距聽診器給國內推動遠距醫療示範醫院的台大雲林分院，增添防疫利器，降低防疫耗材使用。

創心醫電科技公司董事長是出身雲林的企業家蔡昆熹，此次捐贈一批遠距聽診器給台大雲林分院回饋故鄉，他說，該公司成功研發這套電子聽診器，希望為醫護人員滿足疫情診療需求，尤其可讓醫護人員24小時監護病人狀況。

蔡昆熹表示，以往醫師使用傳統聽診器必須面對面近距為病人看診，但疫情尚未解除，醫護人員每天進出隔離病房，每次就要更換全身的隔離衣相當麻煩，且使用一次必須丟棄，耗費防疫裝備，因此診斷技術上正可結合數位醫療及智慧電子聽診器，讓醫師可遠距隔空聽診，不僅防疫，更是未來各種隔離病房的一大利器。

台大醫護人員在副院長馬惠明的指導下，模擬負壓病房透過各種電子器材搭配電子聽診器，指揮護理人員操作遠距聽診，「我要診斷心音和肺音」隔離房內的醫護人員配掛著喉震式無線對講機，按病房外醫師的指示為病人觸診，醫師則在遠端同步監聽病人心音、肺音，並運用4G系統監測，完整監控血壓、血氧等生命徵象。

馬惠明說，電子聽診器可將心音或肺音原音重現傳到醫生的耳機，作為診療判斷，解決了穿隔離衣難以聽診的窘境。診斷病灶透過無線傳輸，也會進到喇叭與紀錄置系統，而測量到的臟器聲等音訊，也會轉化成數位訊號，即時以數據資料方式保存在生理資訊監測站。