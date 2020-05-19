嘉義市科技執法連闖紅燈都開罰？ 警局長回應了

嘉義市中山路段科技執法一個多月，市議員鄭光宏今天質詢時指出，支持科技執法，但民眾有疑問是否闖紅燈、超越停止線、逆向行駛和違規回轉也會被開罰。市警局長張樹德表示，科技執法僅針對並排停車、紅黃線違停及占用公車停等區等開罰，其他交通違規態樣，因科技執法有釋出更多警力，仍會加強勸導取締，還用路人行的安全。

鄭光宏今天在議會質詢時說，科技執法4月上路，成效卓著，不僅民眾檢舉交通違規數、員警舉發數明顯下降，就連交通事故月均數也減少11件，期許未來能擴大到民生南、北路、興業西路等交通流量大，且違停嚴重的地方。

鄭光宏指出，科技執法上路後，包括並排停車、紅黃線違停、占用公車停等區等，經攝影設備完成蒐證，都是超過3分鐘才開罰，實際上比較起傳統警力取締更有彈性，不必花太多時間取締、驅趕，同時也因舉發標準統一，較不會引起民眾不滿與投訴，避免警民衝突。

有民眾反映深夜買消夜被開單、計程車上、下客被開單、郵差送信被開單和民眾購物臨停被開單等情事，導致店家不滿、市民不開心，一股腦將矛頭指向科技執法；張樹德表示，上述違規告發都是3月份警力取締開單，並非科技執法開單。

鄭光宏表示，許多店家抱怨路邊不讓民眾暫停，附近又沒有足額停車位與裝卸貨專用格，「連廠商都不敢來送貨」，對此建議交通處未來要積極開闢路外與路邊停車場，同時以街廓為單位，協調商家取得畫設裝卸貨車專用停車格。

交通處長鄭君健回應，中山路周邊目前已有超過1400格停車位，未來將修正「嘉義市民間設置路外停車場獎助辦法」，提升民眾釋放空地設置停車場誘因，若商圈同意，將增加貨車專用停車格。