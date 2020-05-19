台南又要有新醫院設立 衛生局展開可行性評估

台南市又要有新的市立醫院，衛生局目前正在進行可行性評估，衛生局長陳怡今天在議會面對質詢時表示，未來醫院要設在哪一區、規模多大，都尚未確定。

台南市衛生局則表示，衛生局沒有認定只能設立一間，也許有兩間也不一定，正在委託專業進行可行性評估中，預計年底完成，未來再展開招商，應該會採取類似市立安南醫院的模式，以BOT的方式委託興建營運。

台南市議會今天進行衛生局的業務質詢，會中多名議員關切新醫院的設立，新豐區的議員許又仁與郭鴻儀等都認為新豐區是未來台南發展的重點區域，但是至今卻沒有一間醫院，希望新醫院能夠落在新豐區；而南區議員呂維胤與蔡淑惠則表示，南區有寺廟願意提供土地興建醫院。

衛生局表示，之前有多區都有爭取設立醫院，包括新營、麻豆等都有，將委託專業針對各地的人口、醫療資源及土地取得等現況進行評估，未來將找出3-4個點，再做最後的設立確定。

衛生局表示，台南市目前的醫療院所相當多，但根據衛福部的計算方式，仍有增設床位的空間，所以才會進行相關評估。

衛生局表示，很多地區都有新設醫院的需求，但仍必須考量到經營，如果太過偏僻，不僅不好找醫護人員，長期經營也會有困難。