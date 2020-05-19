疫情趨緩嘉縣授權各校決定辦畢典 畢旅有條件開放

嘉義縣政府上個月發文各校到6月底前，暫緩辦理畢業旅行，考量近期疫情趨緩，中央疫情指揮中心也表示「可同車同班畢旅」，縣府參酌鄰近縣市作法後，有條件開放學校復辦畢業旅行，但應落實各項防疫作為，活動期間保持適當社交距離、人多地方戴口罩、勤洗手、量體溫等；畢業典禮授權各校自行決定是否舉行。

教育處說，考量疫情趨緩，中央疫情指揮中心也表示「可同車同班畢業旅行」，為免本屆畢業生成為史上最悲傷的一屆畢業生，沒有畢業典禮、畢業旅行，畢業典禮授權各校校長決定是否舉辦，有條件恢復畢業旅行。

教育處表示，學校若要舉辦畢業典禮，仍要遵照疫情指揮中心室內人數100人，室外500人，校園可以不戴口罩，家長來賓進校園仍要量測體溫，遵照防疫措施。多名校長說，恢復畢業旅行時間急迫，改在校內辦畢業活動，會舉辦畢業典禮，邀請家長參加，不邀外賓。

少子化衝擊，嘉義縣偏鄉國校小校小班多，今年國小六年級畢業生，只有1人的學校有梅山鄉大南國小安靖分校，竹崎鄉光華國小、阿里山鄉茶山國小等三校；安靖分校唯一六年級學生黃洧豐，參加梅山國中的合作盃學科競試獲得金牌獎，亮點是偏鄉小校孩子競爭力。

另，安靖分校北管皮影戲社團傳承傳統戲劇，上演26年，屢獲全國大賽獎盃，成為重要文化指標，去年經留德攻讀民族音樂學博士校友吳佩珊牽線安排，受德國希爾德斯海姆的莫里茨貝格小學，以及希爾德斯海姆大學世界音樂中心來函邀訪，校長謝世達帶隊公演募款，赴德交流。