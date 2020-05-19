寄養家庭缺很大 18個孩子的媽屆齡不忍放手又憂無人接

「我擔心寄養家庭不夠，沒有人愛這些受傷的孩子…」，任台南市寄養家庭15年的黃阿好，因年齡65歲已達台南市寄養家庭需退休的年紀，不得不放手，但心中的擔憂卻全寫在臉上，說著說著眼眶中又蓄滿了淚水。她說，加入寄養家庭太晚，當時已逾50歲，期間陸續照顧過18個孩子，母親節前夕接獲剛返家的孩子捎來的「外婆，我好想妳…」的訊息，想到往後再也無法擔任寄家就煩惱，與多位亦即將屆齡的寄養家庭籲請更多符合申請資格的民眾投入寄養家庭的行列，一起為愛接力。

台灣社會高齡化，協助安置受虐等失家兒的寄養家庭也高齡化。北台南家扶目前共有45戶寄養家庭協助照顧45名受虐兒少，，但依統計近5年內將滿65歲屆齡退休的寄家戶數即高達8戶，對應自今年1月以來每月約有8-9名受虐失依兒少在等待媒合，寄養家庭入不敷出的窘境越來越嚴重，這也是今年度獲選台南市慈馨媽媽的蘇胡美雀及將屆齡退休的黃阿好心中的感嘆。

63歲蘇胡美雀96年加入寄養家庭行列，曾照顧過18名寄養兒少，現則寄養一名多重身心障礙且合併癲癇的孩子，孩子2歲剛來時經常得跑醫院、接送早療課程，但在夫妻悉心照顧下，現在會走路也會說話了，看著她一點一滴的進步，美雀媽媽說，那種喜悅很難用言語形容。

黃阿好女士也曾獲南市慈馨媽媽及衛福部資深寄養家庭表揚，94年開始擔任寄養家庭，對自己50多歲時才加入陪伴寄養兒少服務，雖仍滿心熱誠但不得不退休充滿遺憾，看著照顧過的18名寄養兒少，離開時悄悄在家裡牆面上留下的「再見了我的家」、「外婆我愛您」等語，讓她充滿感動與不捨。

北台南家扶主任莊淑惠表示，根據衛生福利部統計，55歲以上的媽媽10年增加2.2倍，50歲以上的寄家更高達約七成，寄養家庭老化又難補新血，實為寄養安置體系的一大隱憂，以北台南為例，45戶中服務未滿5年的只約3成14戶，而將屆齡退休的寄養家庭則將近兩成8戶，推測青壯世代遲不敢加入寄養行列原因應與結婚太晚自己子女幼小尚需全心陪伴、家中無空房及責任壓力相關。家扶除將再克服招募困境外，也期市府能鬆綁65歲上限，強化評估留下優質高齡寄養家庭需求。