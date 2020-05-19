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雲林沿海低窪地區淹水 菜農搶收蔬菜

中央社 / 雲林縣19日電

雲林沿海地區今天清晨降下大雨，尤其麥寮和台西9小時內累積雨量逾100毫米，部分低窪地區淹水，汽機車行駛而過激起陣陣水花，雲林縣菜農忙著搶收，減少災損。

雲林縣西螺果菜市場經理姜福受向中央社記者表示，近日市場到貨量逾900公噸，交易價格漲3成，其中短期葉菜類從每公斤新台幣10元漲到今天16元，漲幅約6成。

姜福受指出，中央氣象局預估此波降雨持續到週末，連日降雨，導致農田泥濘，農民採收不易，蔬菜供貨量減少，承銷商進場補貨，預估未來菜價將飆漲。

雲林縣西螺地區農民今天清晨在雨中搶收蔬菜，李姓農民連續搶收2天，他表示，蔬菜價格受到新冠肺炎疫情影響，短期葉菜類價格低迷，此次梅雨鋒面來襲，盼菜價回穩。

氣象局上午發布15縣市大雨及豪雨特報，雲林縣易有豪雨，根據氣象局統計，雲林麥寮、雲林台西今天至上午9時，累積雨量都超過100毫米。

麥寮鄉公所主任秘書陳東松表示，水利署今天早上5時即針對麥寮發布淹水一級警戒，部分低窪地區淹水，公所也立即請廠商在低窪地區架設大型抽水機待命。

台西鄉公所指出，台西今天早上也有地方淹水，緊急在舊虎尾溪、火燒牛稠大排、有才寮大排等低窪易淹水地區架設7部大型移動式抽水機待命。

淹水 氣象局 農民

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