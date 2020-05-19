後疫情期雲林縣鼓勵戶外遊 7/1啟動住雲林抽汽車

新冠肺炎疫情日漸趨緩，台灣已連續11天沒有新增個案、連36天沒有本土新增個案，全台進入「後疫情時期」，交通部日前宣布預計5月20日後推廣「防疫安心旅遊」振興國旅，雲林縣府也祭出多項觀光旅遊的相關遊程，第一階段針對縣民推出步道遊程及社區深度旅遊，第二階段全國遊客皆可參加「住雲林抽汽車」活動。

文化觀光處長陳璧君表示，目前縣府已完成山區步道調查，並盤點荷苞山、樟湖桂林、草嶺石壁及華山華南步道系統等較優質的20條步道，結合旅行社推出套裝行程，預計6月10日起開放給民眾免費報名參加，鼓勵大家多到戶外活動。

擁有獨特山海及平原景觀的雲林縣，東邊有古坑華山咖啡大街喝咖啡，夜晚還能賞夜景；往草嶺山上走，有雲嶺之丘、萬年峽谷、五元兩角步道、孟宗竹林等自然景觀；斗六市則有雲中街文創園區、西螺東市場文創市集等，適合民眾攜家帶眷、呼朋引伴走訪一趟。

西邊則有北港朝天宮、口湖成龍濕地藝術村、虎尾建國一村、二村及虎尾毛巾觀光工廠等景點。陳璧君說，縣府已完成「發現61幸福公路」規畫案，將在沿海地區規畫周邊旅遊景點，歡迎全國遊客到訪雲林。