台南對付水道、河面垃圾 以科技為輔守護河川

台南市環保局去年共清除水道、河面垃圾約4.5公噸，主要是生活廢棄物。安平運河是重要觀光景點，設置有即使水質監測儀器，和影像監控系統，一發現河面有垃圾累積，就可清除，藉由科技輔助，讓河面更乾淨。

依環保署統計，河川攔除垃圾成果，前3名分別為垃圾包 (52.3%)、塑膠類垃圾 (28.8%)與動物屍體 (8.5%)，因此河川垃圾主要來自民眾日常生活的廢棄物。

環保局長謝世傑表示，當河川蓄積過多廢棄物或垃圾時，將影響河川水質及水域生態環境，也有礙河川地景及降低民眾親水的意願。呼籲民眾「垃圾不丟溪，河川更清淨」，垃圾不隨意棄置、減少使用塑膠及一次性產品、死狗不要放水流，共同營造清淨的河川。

環保局表示，降雨會把區域排水、道路側溝、灌溉渠道等地面水體的垃圾沖刷至河川，甚至經由河水帶入海洋。為改善河川垃圾問題，環保局推動專案加強清除道路側溝、市管區域排水與雨水排水道及河川的垃圾，除主動巡查及時清除外，並在重要河段設置河面垃圾攔除網，攔阻及清除垃圾，去年共清除排水道、河面垃圾、死魚等共4568公斤，有效減少河面垃圾。

台南市環保局也透過科技設備即時監控，維持河川的清潔，如安平運河就設有即時水質監測儀器及影像監控系統，當河面有垃圾累積，或是水質出現變化，就能以最快速度處理，維持乾淨的面貌並親近遊客。