台南市啟用新式智慧視障有聲號誌 今年再增9處

台南市政府交通局在東區小東路林森路口、火車站圓環成功路口、火車站圓環中山路口等3處建置要符合視障朋友需要的新式智慧視障有聲號誌，今天啟用，今年度將再增設9處，方便視障人士。

台南市長黃偉哲今天參加啟用儀式，他表示，為協助改善定向師教導視障朋友安全通過路口的問題，利用手機APP與有聲號誌互動，並配合路口導引標線、導盲磚等設施來引導視障朋友安全通過馬路，可大幅提升穿越路口的安全與便利性。

交通局表示，以人為本的交通設施才符合市民的需求，台南市政府近年極力改善道路的交通環境，如增設庇護島、路口退縮設計等，現在啟用的視障友善號誌為最新一代之有聲號誌。

除了過去傳統式聲音告知外，還可透過手機App開啟藍牙連結路口的行人號誌，當感應到視障朋友抵達路口時就能自動定位，自動語音播報路名，精準得知紅綠燈剩餘秒數等資訊，並依據綠燈方向發出鳥鳴聲導引，可減少有聲號誌發出聲響對附近居民造成的困擾，也能提醒其他用路人，有視障朋友準備通過馬路，請大家多多體諒與保持耐心。

另外，配合交通局增繪行人穿越線上的導引標線，及工務局設置的人行道無障礙坡道與導盲磚，有效改善視障朋友無障礙用路品質，並大大提升視障朋友行的安全。

參與體驗活動的曾姓定向師（定向行動訓練師）表示，增設有聲號誌、視障導引標線的路口，可提供更多線索給視障朋友，對於教學上給予很大的幫助，相較其他路口更顯安全便利，希望未來可以再增加設置地點，讓視障朋友安全過路口。