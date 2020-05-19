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守護移動國土外傘頂洲 海委會將抽布袋商港海砂設突堤

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣東石鄉外海不斷漂移的「移動國土」外傘頂洲，面臨消失，圖為觀光漁筏載遊客登洲旅遊。圖／嘉縣海上旅遊觀光發展協會提供
嘉義縣東石鄉外海不斷漂移的「移動國土」外傘頂洲，面臨消失，圖為觀光漁筏載遊客登洲旅遊。圖／嘉縣海上旅遊觀光發展協會提供

嘉義縣東石鄉外海不斷漂移的「移動國土」外傘頂洲，面臨消失，現由海洋委員會接管，立委蔡易餘質詢批海委會批守護沙洲太保守，最近經蔡易餘、嘉義市立委王美惠召集內政部、海委會開會，海委會將以近自然工法，在外傘頂洲南端設置突堤、岬頭，抽布袋商港清淤海砂放置，增加沙源，守護外傘頂洲。

蔡易餘說，他提議從東石白水湖外的壽島放置消波塊至外傘頂洲，設置人工攔砂壩，定砂保護，經評估，海委會決定在外傘頂洲南端設置突堤、岬頭，抽海布袋港清淤海砂，一舉三得，既保護外傘頂洲，防布袋港淤積，還可有效利用清淤的海砂。

蔡易餘表示，守護外傘頂洲總算有譜了，經費由行政院前瞻預算第二期編列；蔡易餘日前原擬與海委會副主委蔡清標、國家海洋研究院助理研究員陳盈圻，利用參加外傘頂洲清海廢圾圾活動，在東石漁港宣布這項好消息，因故取消。

在外傘頂洲南端設置突堤、岬頭，即採「人工岬工法」，利用大規模離岸堤或突堤等海岸結構物，造成靜或動態安定海岸的工法，利用岬頭突堤的人工岬形成袋灘的安定海岸工法，海岸至少要有3道防線，最外層潛堤、岬頭，第2道養灘，第3道防風林。

外傘頂洲受波浪、沿岸流及東北季風影響，平均每年往西南方向漂移60至70公尺，六輕及麥寮港啟用，阻斷濁水溪砂源，由於沙源減少，外傘頂洲面積範圍逐漸縮小，專家估計8年內消失。

屆時嘉義沿海將失去天然的屏障，因為有外傘頂洲存在形成內海，東石鄉放養蚵仔全國產量最多，才會這麼好吃。「我支持守護外傘頂洲！」縣長翁章梁說，外傘頂洲是東石外海最大養蚵場屏障，沙源流失衝擊養蚵，能夠定砂守護沙洲，他都支持。

嘉義縣東石鄉外海不斷漂移的「移動國土」外傘頂洲，面臨消失，圖為觀光漁筏載遊客登洲旅遊。圖／嘉縣海上旅遊觀光發展協會提供
嘉義縣東石鄉外海不斷漂移的「移動國土」外傘頂洲，面臨消失，圖為觀光漁筏載遊客登洲旅遊。圖／嘉縣海上旅遊觀光發展協會提供
嘉義縣東石鄉外海不斷漂移的「移動國土」外傘頂洲，面臨消失。圖／縣府提供
嘉義縣東石鄉外海不斷漂移的「移動國土」外傘頂洲，面臨消失。圖／縣府提供

外傘頂洲 蔡易餘 東石

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