山林傳奇 台南白河素人作家王要正行動護林
台南市白河區「素人作家」王要正，為照顧父親，29年前辭職返鄉務農，在自家10公頃林地前後種下1萬多株樹復育山林，被外界稱為「造林怪傑」；他用具體行動，希望喚起外界更重視生態保育，延續下一代山林保育重任。
59歲王要正小時候住嘉義縣竹崎山區，6歲隨父母遷至白河關子嶺南寮現址，從小到大都與山林為伍；成大化學系畢業，在高雄某化學廠工作2年，因父親嚴重心臟病，決定辭職返回家鄉照顧，一待已近30年。
王要正在偏遠山區務農，守著父親的林地，搭上市場需求，關子嶺山區早年不少地主，紛紛將原有林地砍除改種檳榔以增加收益；王要正擔心栽種檳榔，日後噴藥不利管理，恐成山林浩劫。
結果，他反其道其行，除利用有數公頃林地造林，10多年前陸續購置附近農地，總計約10公頃，種下楠木、杜櫻、烏心石、櫸木，可吸引蒼鷹、食蛇龜、藍腹鷴等來作客，打造心目中豐富林業生態。
多年前，台灣掀起一片「櫻花熱」，也有人建議王要正要砍除部分林地改種櫻花拓展商機，他認為，櫻花為外來種，強行栽種不倫不類，堅持自己想法，在山林保護之路上，樂當孤獨執行者。
「大前提是遵照自然，適度人工介入，營造多層次林相。」很有自己想法的王要正，談吐間有著對生命領悟，累積的生活哲學更饒富禪意；他說，生命原生之道，實乃對焦於成全周邊其他物種生息繁衍，絕非僅只顧全一己生息繁衍而已。
他認為，萬物皆有「神」，悟出道理後，決定改變心態，用生態保育態度，維護這片樹林，在偏遠山區樂當山林守護者。
其實，理工背景出身的王要正，文筆犀利，流露濃郁文學氣息，在成大時就以寫手在同儕間著稱，多次在校內外創作比賽獲獎，一度還險從事新聞工作當記者。對於生態觀察有獨到觀察的他，約6年前獲得文化部補助，出版「鸚鵡」一書，內文近400頁。王要正說，透過小說方式，闡述對生態的觀點，讓山林伊甸園願景，持續延續下去。
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