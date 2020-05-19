山林傳奇 台南白河素人作家王要正行動護林

台南市白河區「素人作家」王要正，為照顧父親，29年前辭職返鄉務農，在自家10公頃林地前後種下1萬多株樹復育山林，被外界稱為「造林怪傑」；他用具體行動，希望喚起外界更重視生態保育，延續下一代山林保育重任。

59歲王要正小時候住嘉義縣竹崎山區，6歲隨父母遷至白河關子嶺南寮現址，從小到大都與山林為伍；成大化學系畢業，在高雄某化學廠工作2年，因父親嚴重心臟病，決定辭職返回家鄉照顧，一待已近30年。

王要正在偏遠山區務農，守著父親的林地，搭上市場需求，關子嶺山區早年不少地主，紛紛將原有林地砍除改種檳榔以增加收益；王要正擔心栽種檳榔，日後噴藥不利管理，恐成山林浩劫。

結果，他反其道其行，除利用有數公頃林地造林，10多年前陸續購置附近農地，總計約10公頃，種下楠木、杜櫻、烏心石、櫸木，可吸引蒼鷹、食蛇龜、藍腹鷴等來作客，打造心目中豐富林業生態。

多年前，台灣掀起一片「櫻花熱」，也有人建議王要正要砍除部分林地改種櫻花拓展商機，他認為，櫻花為外來種，強行栽種不倫不類，堅持自己想法，在山林保護之路上，樂當孤獨執行者。

「大前提是遵照自然，適度人工介入，營造多層次林相。」很有自己想法的王要正，談吐間有著對生命領悟，累積的生活哲學更饒富禪意；他說，生命原生之道，實乃對焦於成全周邊其他物種生息繁衍，絕非僅只顧全一己生息繁衍而已。

他認為，萬物皆有「神」，悟出道理後，決定改變心態，用生態保育態度，維護這片樹林，在偏遠山區樂當山林守護者。