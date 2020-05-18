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台南捷運藍線 進入綜合規畫階段

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南報導
台南捷運東側藍線1期進入綜合規畫階段。圖／交通局提供
台南捷運東側藍線1期進入綜合規畫階段。圖／交通局提供

台南市輕軌捷運持續規畫中，交通局昨天表示， 目前第1期藍線的可行性研究已通過交通部審查，已進行綜合規畫階段，綠線的可行性研究也已提報交通部審查，將依規定加速辦理，爭取中央早日核定，進入工程設計、施工階段。

市府交通局長王銘德表示，一條捷運從可行性研究、綜合規畫、細部計畫、動土施工、完工啟用至少要長達10年，市府從民國102年起推動「台南市捷運化公共運輸系統」政策，捷運是該政策的最後一塊拼圖，涵蓋全市的優先路網、第2、3期路網。

106年中央政府推動前瞻基礎建設計畫，市府提報府城地區優先路網（第1期藍線、綠線、第1期藍線延伸線、紅線），經核定納入前瞻基礎建設計畫內，成立台南市捷運工程處配合執行捷運建設。

王銘德指出，市長黃偉哲相當重視大眾運輸發展政策，指示交通局辦理各區捷運說明會，蒐集民意，並讓捷運與大台南公車、T-Bike等多重運具結合，構建完整的大眾運輸路網，滿足通勤、就學、就醫和觀光需求。

台南市捷運工程處長呂獎慧表示，第1期藍線進入綜合規畫階段，第1期藍線延伸線及紅線也完成可行性研究計畫的發包，優先路網的各項作業已如火如荼的展開。

捷運 前瞻基礎建設 黃偉哲 公共運輸

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