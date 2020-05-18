奇美推腎臟移植藥事照護門診 降低失誤讓「醫病雙贏」

台灣嚴重腎臟病患多，器官捐贈中心統計到今天下午，等候腎臟移植人數約7707人，但今年至今全台完成移植人數僅70人，多年來比例一直很低；奇美醫學中心最近半年也僅3人移植，院方今天說明導入以病患為中心的全人照護模式，防止用藥失誤也讓患者獲得更好的照顧。

奇美藥劑部藥師林信伶表示，移植器官後如同重生，腎移植病人大多只能受贈單一腎臟，所以不論飲食起居或藥物選擇都須更加小心，需要好好養護；藥師除給藥、包藥，調劑也須評估藥物交互作用、副作用、適應症，奇美的「腎臟移植藥事照護門診」提供最好及最適當的全人照護，不僅是醫病雙方溝通的橋樑，也讓患者術後維持較好生活品質

她說，照護門診特色在患者看診前可先與藥師會談，進行藥物相關或檢驗數據評估分析，藥師與患者建立長期信任，經常聊天時發現一些患者不會向醫師提起、卻會影響檢驗數據或診斷結果的重要事項。

奇美今至今僅3人腎移植，腎臟都來自逝者大愛捐贈，腎臟移植藥事照護門診每年約服務1251人次，可有效縮短患者看診時間，確實掌握病人問題給醫師參考，提供適當整體照護，成為醫病雙方溝通橋樑。