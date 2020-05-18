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奇美推腎臟移植藥事照護門診 降低失誤讓「醫病雙贏」

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
藥師林信伶形容移植好像「重生」，病患要好好養護，適當全人照護可做為醫病溝通橋樑，也維持患者術後生活品質。記者周宗禎／攝影
藥師林信伶形容移植好像「重生」，病患要好好養護，適當全人照護可做為醫病溝通橋樑，也維持患者術後生活品質。記者周宗禎／攝影

台灣嚴重腎臟病患多，器官捐贈中心統計到今天下午，等候腎臟移植人數約7707人，但今年至今全台完成移植人數僅70人，多年來比例一直很低；奇美醫學中心最近半年也僅3人移植，院方今天說明導入以病患為中心的全人照護模式，防止用藥失誤也讓患者獲得更好的照顧。

奇美藥劑部藥師林信伶表示，移植器官後如同重生，腎移植病人大多只能受贈單一腎臟，所以不論飲食起居或藥物選擇都須更加小心，需要好好養護；藥師除給藥、包藥，調劑也須評估藥物交互作用、副作用、適應症，奇美的「腎臟移植藥事照護門診」提供最好及最適當的全人照護，不僅是醫病雙方溝通的橋樑，也讓患者術後維持較好生活品質

她說，照護門診特色在患者看診前可先與藥師會談，進行藥物相關或檢驗數據評估分析，藥師與患者建立長期信任，經常聊天時發現一些患者不會向醫師提起、卻會影響檢驗數據或診斷結果的重要事項。

奇美今至今僅3人腎移植，腎臟都來自逝者大愛捐贈，腎臟移植藥事照護門診每年約服務1251人次，可有效縮短患者看診時間，確實掌握病人問題給醫師參考，提供適當整體照護，成為醫病雙方溝通橋樑。

一般人每天喝要到體重公斤數乘以30毫升的水量，林信伶提醒腎臟移植患者，更應該比一般人多喝500毫升以上，且遵守不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明藥、沒鮪魚肚的「四不一沒有」原則，才能保養好腎臟。

藥師林信伶形容移植好像「重生」，病患要好好養護，適當全人照護可做為醫病溝通橋樑，也維持患者術後生活品質。記者周宗禎／攝影
藥師林信伶形容移植好像「重生」，病患要好好養護，適當全人照護可做為醫病溝通橋樑，也維持患者術後生活品質。記者周宗禎／攝影

患者 器官捐贈 醫師

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